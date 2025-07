Goch. Das Masters-Turnier für junge Springpferde wird immer mehr zum Schaufenster nicht nur von jungen Pferden, auch ein Schaufenster für noch nicht im großen Rampenlicht stehende Reiter, wie der zweite Tag der Veranstaltung in Goch bewies.

Tom Schewe und Merrie W und Josch Löhden und Cheers to Life LA - das sind Namen, die man sich beim Tiemeyer x Hetzel Young Horse Masters möglicherweise gut merken sollte bei den sechs Jahre alten Pferden. Josch Löhden und Cheers to Life LA konnten in der allerersten Prüfung bereits Platz drei belegen, keine 24 Stunden später folgte der Sieg in der 2. Abteilung der Springprüfung Kl. M** für die sechsjährigen Pferde, damit insgesamt das zweitbeste Ergebnis hinter Tom Schewe und Merrie W. Beide Pferde sind Stuten und offenkundig ehrgeizig.

Für den 25-jährigen Tom Schewe aus Bad Eilsen, der vor wenigen Wochen Silber bei den Deutschen Meisterschaften Springen gewann, darf man das als Ausbilderqualität verbuchen. Überhaupt ist der Reiter eher einer von bescheidenem Auftreten - das Pferd steht im Mittelpunkt, wird ausgiebig gelobt und gepriesen. Die Holsteiner Stute Merrie W, deren Großvater der berühmte Hengst For Pleasure ist, lieferte am Freitag dafür alle Gründe. In glatten 65 Sekunden und fehlerfrei bescherte Merrie W ihrem Reiter und dem Besitzer Andreas Wesch eine Siegerschleife - well done. Insgesamt drei sechsjährige Pferde hat Schewe mit zum Young Horse Masters gebracht und außer mit der Holsteiner Stute auch noch mit dem Schimmelhengst Outsider H.J.Z. Platz zwei in der 2. Abteilung hinter Josch Löhden erobert. Alle drei Pferde platziert - das muss man als noch junger Reiter auch erstmal so gemanagt bekommen. Und auch dafür ist das Tiemeyer x Hetzel Young Horse Masters eine gut gemachte Bühne.

Fühlt sich wohl in Goch - Josch Löhden

Die schätzt auch Josch Löhden. Ganz aus Niedersachsen, vom Kastanienhof in Heeslingen-Steddorf, ist der Profi mit fünf Pferden angereist. Immerhin ist das Masters auf der Reitanlage Hetzel in Goch eine echte “Hausnummer” im Sportkalender. Außergewöhnlich gut dotiert und die Machart folgt einem bestimmten Gedanken: junge Pferde in klassischen Fehler/ Zeit-Prüfungen antreten zu lassen. Josch Löhden: “Ich bin ja das erste Mal hier und finde es wirklich super. Man merkt einfach, dass hier Profis am Werk sind, die haben sich richtig Gedanken gemacht mit dieser Ausschreibung.” Fehler/ Zeit - das bedeutet, klar messbare Ergebnisse und die Abfrage von Faktoren, die für die weitere sportliche Entwicklung unabdingbar sind.

Der größte Fan von Springpferdeprüfungen (die nach Noten entschieden werden) sei er nicht, räumt Josch Löhden ein, auch weil sich daraus keineswegs immer ablesen lasse, wie gut ein Pferd später im internationalen Sport sein könnte. Grundsolide und sorgfältige Ausbildung der Pferde - das gilt für jedes Prüfungsformat - ist allerdings immer das Wichtigste.

Dafür ist das Tiemeyer x Hetzel Young Horse Masters an diesem Wochenende ein erstklassiges Schaufenster: fünf-, sechs- und die sieben und acht Jahre alten Pferde treten zum Masters an. Am Samstag und Sonntag finden die Finalprüfungen statt.

Ergebnisübersicht Riemeyer x Hetzel Young Horse Masters

2/1 Springpferdeprüfung Kl.M* m.Clear-Round Modus 120cm 5j.

Preis vom VDL Stud, Bears (NL)

1. Kaya Ehning (Stadtlohn/RFV St. Martin Stadtlohn e. V./SUI) auf Colini 3 *(8.80) 0.00 / 79.00

2. Felix Haßmann (Lienen/Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e./GER) auf Cis H *(8.40) 0.00 / 79.00

3. Hannes Ahlmann (Reher/RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV/GER) auf Calizio *(8.20) 0.00 / 79.00

3. Frederic Tillmann (Grevenbroich/RC Gut Neuhaus Grevenbroich/GER) auf Milldarco *(8.20) 0.00 / 79.00

5. Fritz Ophey (Emmerich am Rhein/RFV von Driesen Asperden-Kessel/GER) auf Dalido 10 *(8.00) 0.00 / 79.00

5. Sven Sudhölter (Steinhagen/PferdeSV (PSV) Steinhagen-Brockhage/GER) auf Electra 85 *(8.00) 0.00 / 79.00

5. Mario Maintz (Altenberge/RV Laer e.V./GER) auf Clothilde 4 *(8.00) 0.00 / 79.00

5. Kamil Papousek (Srnin / Tsch.Republik//CZE) auf Cornet Zero *(8.00) 0.00 / 79.00

2/2 Springpferdeprüfung Kl.M* m.Clear-Round Modus 120cm 5j.

Preis vom VDL Stud, Bears (NL)

1. Jana Fink (Sassenberg/RFV Milte-Sassenberg e.V./GER) auf Arcassio *(8.50) 0.00 / 79.00

2. Desiree Kemper (Sinderen/RV Rhede e.V./NED) auf Crismo *(8.30) 0.00 / 79.00

3. Tobias Thoenes (Goch/RV von Bredow Keppeln/GER) auf Petron Keysershof *(8.20) 0.00 / 79.00

4. Kristin Lange (Goch/RFV von Driesen Asperden-Kessel/GER) auf Decora L *(8.10) 0.00 / 79.00

4. Jonte Hansen (Olderup/RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf/GER) auf Nadeshda von der Söhr *(8.10) 0.00 / 79.00

4. Julius Bescht (Suhlendorf/RSG Uelzener Land e. V./GER) auf Playboy 288 *(8.10) 0.00 / 79.00

4. Lukas Wilmsen-Himmes (Xanten/RV Graf Haeseler Sonsbeck - Labbeck/GER) auf Talou B Z *(8.10) 0.00 / 79.00

5/1 Springprüfung Kl.M** 135cm 6j.

Preis der Vitakraft pet care GmbH & Co. KG, Bremen

1. Tom Schewe (Bad Eilsen/Minden-Lübbecker RSG e. V./GER) auf Merrie W 0.00 / 65.00

2. Gerd-Daniel Felder (Stolberg/RFV Grenzhof e.V./GER) auf Tina van Leut 0.00 / 67.98

3. Antonia Locker (Hamminkeln/RV Rhede e.V./GER) auf Olivia 209 0.00 / 69.27

4. Justus Rotermund (Warendorf/RFV Albersloh e.V./GER) auf Disneyland 11 0.00 / 69.96

5. Johannes Ehning (Stadtlohn/RFV St. Martin Stadtlohn e. V./GER) auf Byblosh-K van Kattenheye Z 0.00 / 70.40

5/2 Springprüfung Kl.M** 135cm 6j.

Preis der Vitakraft pet care GmbH & Co. KG, Bremen

1. Josch Löhden (Heeslingen/RV Zeven u.U.e.V./GER) auf Cheers to life LA 0.00 / 67.62

2. Tom Schewe (Bad Eilsen/Minden-Lübbecker RSG e. V./GER) auf Outsider H.J. Z 0.00 / 68.19

3. Hendrik Dowe (Heiden/ZRFV Heiden e.V./GER) auf Don's Clariquada T 0.00 / 69.93

4. Jonte Hansen (Olderup/RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf/GER) auf Madeleine von der Söhr 0.00 / 70.25

5. Hendrik Dowe (Heiden/ZRFV Heiden e.V./GER) auf Udessa von Barlo 0.00 / 70.86

6. Britt Driessen (PJ Beesel NL//NED) auf Uricas Grace Z 0.00 / 71.83