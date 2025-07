Laurens Houben und Complication machen Chef Holger Hetzel helle Freude (Foto: Leonie Minten) Goch. Das erste von drei Finals der Hetzel-Masters für junge Springpferde in Goch am Niederrhein sicherte sich der Belgier Laurens Houben vor Johannes Ehning. Und um einen Polocup wurde auch gespielt... Der Name war nicht Programm: Complication-M heißt die junge Westfalen-Stute, mit der der Belgier Laurens Houben beim Tiemeyer x Hetzel Young Horse Masters das Finale der sechs Jahre alten Pferde gewonnen hat. Der Eindruck war im Gegenteil ganz “un-compliziert”: zwei fehlerfreie Runden und im Stechen 40,14 Sekunden schnell - so flott und fähig zeigte sich die Casco Bravo-Tochter aus der Zucht von Christoph Mevenkamp und dem Besitz von Dr. Dagmar Detzel im Preis der Firma Hetzel Horses und Frankonia Eurobau. Und auch Houbens-Chef Holger Hetzel war überaus zufrieden. Der hatte zuvor kurz mal die Disziplin gewechselt und im Sattel eines Polo-Ponys Platz genommen. Aus einer Showvorführung im vergangenen Jahr wurde inzwischen ein regelrechter Cup, ob es dafür bereits Anfragen an den Turnierleiter für den rasanten Mannschaftssport gab, ist nicht bekannt. Möglich wäre es. Unzweifelhaft hatte der Springreiter mächtig viel Spaß beim Polo. Insgesamt 49 Paare traten im ersten von drei Finals des Tiemeyer x Hetzel Young Horse Masters an. Hinter dem Sieger folgte Johannes Ehning (Stadtlohn) mit der Stute Bylosh-K van Kattenheye Z auf dem zweiten Platz. Der Nordfriese Jonte Hansen (Behrendorf) wurde mit Maverick Dritter. Tom Schewe - am Freitag mit Merrie W noch Sieger der zweiten Prüfung für die Altersklasse der sechsjährigen Pferde - folgte auf Platz vier, allerdings mit einem anderen Pferd, mit Jour J. Dancer. Während Johannes Ehning sich mit Bylosh schon am Donnerstag als Elfter und am Freitag als Fünfter hervortat und im Finale ebenso zwei blitzsaubere Runden ablieferte, ließen sich Complication-M und Maverick ein wenig mehr Zeit mit Platzierungen. Die Finalsiegerin, die in Goch auf der Anlage Holger Hetzel ausgebildet wird, war am Freitag Elfte in der 2. Abteilung, am Donnerstag verhinderte ein einziger Fehler mehr. Und auch Jonte Hansens Maverick hatte erstmal etwas “Anlaufzeit” in Goch. Damit die Qualität unter dem Sattel sich entfalten kann, braucht es Geduld im Sattel und die haben die Finalpaare in der mit sagenhaften 50.000 Euro dotierten finalen Springprüfung Kl. M** mit Stechen eindrucksvoll bewiesen. Flanders Foal Auction erneut zu Gast Zum zweiten Mal war das Tiemeyer x Hetzel Young Horse Masters Schauplatz einer Fohlen-Auktion. Dort, wo jedes Jahr im November gute junge Springpferde international bei der Hetzel-Auktion versteigert werden, ist für die Veranstalter der Flanders Foal Auction ein idealer Standort gefunden worden. Insgesamt 30 Fohlen im Lot und einer war am Samstagabend die Preisspitze - ein Hengstfohlen von Untouched-Comme il Faut, das für 60.000 Euro neue Besitzer in China fand. Zum Abschluss der Turniertage folgen die Finals für die fünf Jahre jungen und für die sieben und acht Jahre alten Pferde. 41 Kandidaten wollen in der Spezialspringpferdeprüfung Kl. M* mit Stechen ab 12 Uhr antreten, die mit 25.000 Euro dotiert ist. Im letzten Springen um den Preis der Firma Hetzel Horses & Tiemeyer Automobile geht es sogar um eine mit 100.000 Euro dotierte Springprüfung Kl. S mit Stechen**. Übrigens mischt auch da wieder Laurens Houben mit - und dann auch gleich mit zwei Pferden.