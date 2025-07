Goch. Großartige junge Pferde, tadellose Rahmenbedingungen ganz der Qualität der Pferde angemessen, Fohlenauktion, Polosport und Treffpunkt: einmal mehr setzte das Tiemeyer x Hetzel Young Horse Masters in Goch Maßstäbe und will das auch künftig tun. Das schon jetzt höchstdotierte Youngster-Event Europas (175.000 Euro) wird 2026 nochmals zulegen. Bei der Siegerehrung machte Turnierchef Holger Hetzel es ganz deutlich: “Damit die Sache rund wird, machen wir im nächsten Jahr 200.000 Euro daraus.” Das ist eine Ansage an den Sport vom Initiator und den Sponsoren, und es wird in der Pferdesportszene Wohlgefallen auslösen. Josch Löhden (Steddorf), mit der Stute Cornets Lady Sieger im mit allein 100.000 Euro dotierten Finale der sieben und acht Jahre alten Pferde, war (fast) ein wenig sprachlos: “Ich bin ziemlich überwältigt, was die Familie Hetzel hier auf die Beine stellt. Ich war ja das erste Mal hier, und ich komme nächstes Jahr wieder.” Nur wenige Minuten zuvor hatte der Niedersachse mit der Cornet Obolensky-Tochter Cornets Lady mit einer fehlerlosen und 41, 52. Sekunden schnellen Runde im Stechen die Zwei-Sterne-Springprüfung für sich entschieden. “Sie ist schon ein außergewöhnliches Pferd”, so der Sieger, der mit EIC Schabernack auch einen Halbbruder der Masters-Siegerin im internationalen Sport sehr erfolgreich reitet. Löhden hat offenbar ein “Händchen” für Cornet Obolensky-Nachkommen. Neben dem Preisgeld für Cornets Lady´s Besitzer Hans-Peter Fricke gewann der 33-jährige Profi auch noch einen speziellen Ehrenpreis - einen Reisegutschein der Firma Löper für fünf Tage mit Wohnmobil - übrigens ohne Pferde. Löhden und die dunkelbraune Stute waren eine knappe Sekunde schneller als die zweitplatzierte Elisabeth Meyer aus Rottweil mit der sieben Jahre jungen Fuchsstute Eau d`Or. Meyer, die den Sonderpreis der Juwelier- und Goldschmiede Schotten gewann, platzierte sich zudem auch noch mit dem acht Jahre jungen KWPN-Wallach London MTT als Vierte. “Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass beide Pferde es hier so gut gemacht haben”, fasste die 36-jährige Springreiterin ihre Eindrücke zusammen, “ich bin auch sehr stolz auf Eau d`Or, habe sie selbst angeritten und ausgebildet.” Der Dritte auf dem Finalpodium sorgte dafür, dass ein Teil des Preisgeldes beim Stall Hetzel, bzw. den Pferdebesitzern verbleibt, und das war der Belgier Laurens Houben. Mit dem Holsteiner Hengst Dior von Diamant de Semilly aus der Zucht von Friedrich Meyer gelang nach einem Finalsieg und einem dritten Rang bei den Fünfjährigen auch noch Platz drei im Finale des Tiemeyer x Hetzel Youngs Horse Masters der sieben- und acht Jahre alten Pferde. Und Dior gehört den Hetzel Stables. Houben gab die Komplimente für seine Erfolge postwendend an den “Boss” weiter: “Ja, das ist aber ja auch wegen seiner guten Pferde so gelaufen.” Dem Sieg im Finale der sechsjährigen Pferde mit Complication-M am Samstagabend folgte Platz drei im Finale der fünf Jahre jungen Pferde im Preis der Hetzel Horses GmbH und der Karlswood Stables des Iren Cian O`Connor mit der westfälischen Stute Clarella am Sonntag. "Überredet” worden - Jana Fink Das Finale in einer Spezialspringpferdeprüfung Kl. M* mit Stechen gewann Jana Fink aus dem Sassenberg bei Warendorf mit dem Rheinischen Hengst Arcassio, der dem Nordrhein-Westfälischen Landgestüt gehört. Alles andere als erwartet hatte die Reiterin dieses perfekte Ende beim Young Horse Masters: “Ehrlich gesagt hat Holger mich schon ein bisschen überreden müssen, hierher zu kommen. Ich hatte immer ein bisschen Angst, ob ich mit meinen Pferden hier schon bestehen kann. Aber nun bin ich natürlich total froh...” Mit deutlichem Abstand gewann die Amazone vor der Niederländerin Desiree Kemper mit dem Westfalen-Hengst Crismo - nur diese beiden Pferde und Reiterinnen blieben im Stechen fehlerfrei. Extrapreise an unverzichtbare Pferdemenschen So wie bereits 2024 hat die Frankonia Eurobau auch in diesem Jahr die Pferdepfleger in den Mittelpunkt gerückt und mit Geldpreisen belohnt. Uwe Schmitz (Frankonia) lobte auch in diesem Jahr gleich mehrere Geldpreise (500 Euro) für die Grooms aus, die von einer Jury vergeben wurden. Dazu gab es praktische Regiestühle von der Hetzel Horses GmbH für die so unendlich wichtigen und unersetzlichen Helfer der jeweils besten drei Finalpferde. “So wie ich es mir gewünscht habe” Der Initiator des Masters für junge Pferde, Holger Hetzel, hörte sich zurecht zufrieden an. “Angefangen beim Wetter, über die großartige Unterstützung unserer Sponsoren bis zu meinem sagenhaften Team, die wirklich alles getan haben, damit es erfolgreich läuft, bedanke ich mich bei allen. Wir wollen gern weiter kämpfen, weiter wachsen und größer werden. In diesem Jahr haben wir um 25.000 Euro aufgestockt auf 175.000 Euro Preisgeld, und nächstes Jahr werden es 20.000 Euro, damit die Sache rund ist.” Ganz genau besah man sich das Tiemeyer x Hetzel Young Horse Masters auch in der Warendorfer Reitsportzentrale der deutschen Rieterlichen Vereinigung (FN). Die erfolgreichsten Pferde des Turniers, die auch für die Al Shira`aa Bundeschampionate im September qualifiziert sind, bzw. sich noch qualifizieren können, werden in einer Sonderwertung zum “Youngster of the Year” in den drei Altersklassen erfasst. Und diese Sonderwertung aus Masters und Bundeschampionaten ist ebenfalls gut dotiert mit insgesamt 15.000 Euro ( 2.500 - Fünfjährige, 5.000 - Sechsjährige und 7.500 - Siebenjährige). Ergebnisübersicht Tiemeyer x Hetzel Young Horse Masters: Spezialspringpferdeprfg.Kl.M* St. 125cm Finale 5j., Preis der Firma Hetzel Horses GmbH, Goch & Karlswood Stables, Irland 1. Jana Fink (Sassenberg ) auf Arcassio *0.00 / 42.05 2. Desiree Kemper (Sinderen/ NED) auf Crismo *0.00 / 46.86 3. Laurens Houben (Goch/ /BEL) auf Clarella 3 *4.00 / 38.50 4. Kaya Ehning (Stadtlohn/ /SUI) auf Colini 3 *4.00 / 42.13 5. Frederic Tillmann (Grevenbroich ) auf Milldarco *4.00 / 44.26 6. Marc Baudach (Witten ) auf Andy RB 4.00 / 76.00 Springprfg.Kl.S m.St.** 145cm Finale 7+8j., Preis der Firma Hetzel Horses GmbH, Goch & Tiemeyer Automobile, Gelsenkirchen, Ehrenpreis der Firma Lörper in Goch, Sonder-EP der besten Amazone der Juwelier- und Goldschmiede Schotten 1. Josch Löhden (Heeslingen-Steddorf) auf Cornets Lady 4 *0.00 / 41.52 2. Elisabeth Meyer (Villingendorf) auf Eau d'Or *0.00 / 42.47 3. Laurens Houben (Goch/ BEL) auf Dior 208 *0.00 / 42.67 4. Elisabeth Meyer (Villingendorf) auf Nondon MTT *0.00 / 43.61 5. Alain Jufer (Herrliberg/ SUI) auf No Touch MM *0.00 / 45.55 6. Felix Haßmann (Lienen ) auf Casablanca AWZ *4.00 / 40.70 Springprüfung Kl.M** 135cm, Trostrd. 7+8j., Preis der Firma MPU West, Issum & Uwe Kraft Reitsportgeräte & Metallbau GmbH, Frankenhardt-Honhardt 1. Werner Heyne (Goch ) auf Crazy Girl 24 0.00 / 58.60 2. Zoe Potter (EG Woodborough/ GBR) auf Loma de Reve LH 0.00 / 60.30 3. Angela Grimm (Gräfelfing) auf Celino 18 0.00 / 67.20 4. Enno Klaphake (Mühlen) auf Nozem 6 0.00 / 70.40 5. Gerald Nothdurft (Friedland ) auf Lucky Lady 85 4.00 / 59.59 6. Markus Ostendarp (Stadtlohn ) auf Come on Elsa 4.00 / 63.95 Springprfg.Kl.S m.St.* 140cm, Preis der Firma Metamedicum, Essen 1. Michael Hagemann (Nottuln ) auf Stakkatos Stern S *0.00 / 38.00 2. Uwe Kuhlemann (Greppin ) auf Crunchip 3 *0.00 / 41.75 3. Michael Hagemann (Nottuln ) auf Striewes Candice *0.00 / 42.50 4. Chantal Hebbel-Schneider (Bergisch Gladbach) auf Hauts Insurance *0.00 / 44.07 5. Axel Fromm (Remscheid/) auf Casa de Cooper FH *0.00 / 44.78 6. Valentina Teich (Hamburg ) auf Chacco Brown 4 *1.00 / 47.53