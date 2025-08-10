Sie befinden sich hier: Home Sport Christian Kukuk Sieger im Global Grand Prix von London

Christian Kukuk Sieger im Global Grand Prix von London PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Sonntag, 10. August 2025 um 17:22

London. Der mit 500.000 Euro ausgeschriebene Große Preis der Global Champions Tour in Londons Stadtteil Chelsea endete mit einem Erfolg von Christian Kukuk. Der Olympiasieger aus Warendorf, der sich in Kürze selbstständig macht und die Obhut von Ludger Beerbaum verlässt, siegte auf dem Olympia-Goldross Checker nach Stechen vor dem Briten Ben Maher auf Point Break. Kukuks Vorsprung von 38 Hundertstelsekunden brachten 65.000 Euro mehr Preisgeld, nämlich insgesamt 165.000 €.

Grand Prix von London

Stand nach 9 Wettbewerben von 15
 

