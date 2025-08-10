Sie befinden sich hier: Home Sport Laura Kraut gewann CSIO-Grand Prix in Dublin

Laura Kraut gewann CSIO-Grand Prix in Dublin PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Sonntag, 10. August 2025 um 17:39

Dublin. Den mit 500.000 Euro dotierten Rolex Grand Prix zum Abschluss des Internationalen Offiziellen Springreiterturniers (CSIO) von Irland - Dublin Horse Show - sicherte sich in der irischen Hauptstadt die US-Amerikanerin Laura Kraut (59). Die Team-Olympiasiegerin von 2008 in Hongkong und Olympiazweite mit der Equipe 2021 in Tokio blieb als einzige im Normalumlauf mit der Stute Bisqueta ohne Fehler und sackte als Prämie 165.000 Euro ein. Dahinter platzierten sich mit je vier Strafpunkten nicht weniger als elf Kollegen, die aufgrund der errittenen Zeiten platziert wurden. So kam der dreimalige Weltcupgewinner Rodrigo Pessoa (Brasilien) auf Major Tom auf den zweiten Rang, und Christian Ahlmann (Marl) belegte mit der Franzosen-Stute Blueberry den vierten Platz. Europameister Richard Vogel (Pfungstadt) wurde mit Cloudio und Acht Fehlerpunkten als 13. geführt.

Großer Preis von Dublin

 
 

