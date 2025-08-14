(Foto: Jasmin Metzner/ CHIO Aachen) Aachen. Vom 21. bis 24. August ist der CHIO Aachen CAMPUS Gastgeber und Ausrichter der Deutschen Jugendmeisterschaften in Springen und Dressur auf dem weltbekannten Turniergelände in der Soers. Das Programm ist vielseitig, Besucher brauchen keine Tickets. Das „Weltfest des Pferdesports“ - CHIO Aachen 2025 - ist Geschichte, doch pferdebegeisterte Menschen können in Kürze weiter hochklassigen Sport in der Aachener Soers erleben. In diesem Fall handelt es sich um Top-Sport des reiterlichen Nachwuchses, denn vom 21. bis 24. August treten Spring- und Dressurreiter bei den Deutschen Jugendmeisterschaften (DJM) an. Die vier Tage versprechen ein ganz besonderes Erlebnis für Teilnehmer und Zuschauer, wenn nahezu das gesamte Turniergelände genutzt wird. Bei freiem Eintritt erwarten Besucher nicht nur Prüfungen auf drei Plätzen, außerdem lädt ein Ausstellerbereich zum Shoppen und Schlemmen ein. Am 24. August wird das Programm noch bunter, wenn im Rahmen der DJM der Family Day mit tollen Angeboten für die ganze Familie stattfindet. Beide Veranstaltungen richtet der CHIO Aachen CAMPUS aus, der sich unter anderem die Förderung der Jugend und des Reitsportnachwuchses auf die Fahne geschrieben hat. „Wir freuen uns, dass wir die Deutschen Jugendmeisterschaften schon zum vierten Mal in Aachen erleben werden und hoffen natürlich auf viele Besucher, die sich ein Bild von den außergewöhnlichen Leistungen der Nachwuchsreiter machen wollen“, sagt Birgit Rosenberg, die als Vorstandsmitglied des Aachen-Laurensberger Rennvereins e.V. (ALRV) auch für den CHIO Aachen CAMPUS verantwortlich ist. Am Ende der Turniertage werden Deutsche Meister in vier Altersklassen feststehen: Children (bis 14 Jahre), Ponyreiter (bis 16 Jahre), Junioren (bis 18 Jahre) und Junge Reiter (bis 21 Jahre) in Springen und Dressur.