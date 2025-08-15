….vom belgischen Sportjournalisten-Verband: „Unter dem deutschen Coach Peter Weinberg haben die belgischen Springreiter in neun Jahren mehr Medaillen gewonnen bei Championaten und Olympia als in 96 Jahren davor ab 1920, nämlich: Olympia-Bronze 2021 in Tokio, bei den Europameisterschaften 2019 in Rotterdam Mannschafts-Gold und Einzel-Bronze durch Jos Verlooy auf Igor sowie 2025 Gold mit der Equipe und Einzel-Bronze durch Gilles Thomas auf Ermitage Kalone in A Coruna, dazu gesellen sich zwei Siege bei den Finals um die Nationen Preis Trophy in Barcelona.“