Gesagt ist gesagt...
Geschrieben von: DL   
Freitag, 15. August 2025 um 19:38

….vom belgischen Sportjournalisten-Verband:

„Unter dem deutschen Coach Peter Weinberg haben die belgischen Springreiter in neun Jahren mehr Medaillen gewonnen bei Championaten und Olympia als in 96 Jahren davor ab 1920, nämlich: Olympia-Bronze 2021 in Tokio, bei den Europameisterschaften  2019 in Rotterdam Mannschafts-Gold und Einzel-Bronze durch Jos Verlooy auf Igor sowie 2025 Gold mit der Equipe und Einzel-Bronze durch Gilles Thomas auf Ermitage Kalone in A Coruna, dazu gesellen sich zwei Siege bei den Finals um die Nationen Preis Trophy in Barcelona.“

 
 

