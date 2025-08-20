Wellington/ Florida. Mit einem Rekordpreisgeld von 16 Millionen US-Dollar lockt das kommende Winterfestival Spring- und Dressurreiter nach Wellington zum kommenden Jahresanfang. Das Festival in Florida beginnt am 31. Dezember 2025 und endet nach 13 Wochen am 29. März 2026.

Nach dem Motto „Nicht kleckern, sondern glotzen“ lockt das traditionelle Winterfestivbal die Spring- und Dressurreiter Anfang des kommenden Jahres 2026 nach Florida (31. Dezember bis 29. März 2026). Das Gesamtpreisgeld wurde auf insgesamt 16 Millionen US-Dollar (rd.14 Millionen Euro) – um eine Million - aufgestockt. Mit einer Million Dollar (850.000 €) ist der Rolex Grand Prix der Springreiter ausgeschrieben, alle Großen Preis auf Vier-Sterne-Level sind mit jeweils 116.100 Dollar (100.000 €) dotiert. Um Punkte für die Weltrangliste zu ergattern, stehen 68 Konkurrenzen auf dem Programm.

Für die Dressurreiter – Global Dressage Festival - wurden für die Zeit vom 7. Januar bis 29. März drei Qualifikations-Turniere eingebaut, um Punkte zu sammeln zur Teilnahme am Weltcupfinale 2026. Die Finals um die Welpokale in Springen und Dressur finden im kommenden Jahr in Forth Worth/ Texas statt (8. bis 12. April).