Valkenswaard/ NL. Der Niederländer Harrie Smolders (45) gewann zum zweiten auf der diesjährigen Tournee der Global Champions Tour einen Grand Prix. Nach Cannes im Juni nun auch in Valkenswaard im Heimstadion von Tour-Erfinder Jan Tops.

Im Stechen der mit 308.600 Euro dotierten Konkurrenz hatte Smolders nur einen Gegner, nämlich den Belgier Nicola Philippaerts. Smolders blieb auf dem 16 Jahre alten Holsteiner Wallach Monoca von CVassisini II fehlerfrei, der Team-Euiropameister hatte zwei Abwürfe, Smolders Kassierte 101,838 Euro, Philippaerts 61.720 €. Bester Deutscher war als Fünfter Olympiasieger Christian Kukuk (Riesenbeck) auf Cepano Baloubet aus Baden-Würtettembergischer Zucht.

In der Gesamtwertung führt nach zehn von 15 Wettbewerben der Europameisterschafts-Dritte Gilles Thomas (Belgien) mit 241 Punkten vor dem Dänen Andreas Schou (173) und Kukuk (162).

Grand Prix von Valkenswaard

Gesamtwertung