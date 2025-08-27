Donaueschingen. Das Internationale S. D. Fürst Joachim zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier, ursprünglich vom 18. bis 21. September 2025 geplant, ist für dieses Jahr abgesagt, ob es eine Fortsetzung 2026 gibt, daran zweifeln viele...

„Die langfristige Weiterentwicklung des Turniers auf dem hohen Standard unserer Premiere 2024 steht für uns an erster Stelle“, erklärt Matthias Alexander Rath, Geschäftsführer der Veranstaltungsagentur Schafhof Connects. „Nach enger Abstimmung mit der Stadt Donaueschingen und dem Fürstenhaus haben wir daher entschieden, den CHI Donaueschingen auf 2026 zu verschieben.“



Ein besonderes Wort gilt all jenen, die sich bereits jetzt Tickets für 2025 gesichert haben: Ihre Eintrittskarten behalten selbstverständlich ihre volle Gültigkeit für das CHI Donaueschingen 2026. Wir freuen uns sehr darauf, Sie im kommenden Jahr in Donaueschingen willkommen zu heißen und gemeinsam ein unvergessliches Turnier zu erleben.