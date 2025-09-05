Calgary. Zum Auftakt des kanadischen Internationalen Springreiterturniers in Spruce Meadows - "50 Jahre CSIO Spruce Meadows" - am Rande der Millionenstadt Calgary gab es einen französischen Erfolg durch Landesmeisterin Nina Mallevaey auf My Clementine. Bester Deutscher in diesem Wettbewerb über zwei Runden mit entscheidendem zweiten Durchgang war Daniel Deußer (Reijmenam) auf Papita als Fünfter.

Das Springen danach mit Stechen sicherte sich Europameister Richard Vogel (Bensheim) auf Cloudio von Jörne Sprehe (Fürth) auf Toys.

Insgesamt werden in Spruce Meadows umgerechnet 4,2 Millionen Euro ausgeschüttet in der Masters-Kategorie, darunter 380.000 Euro am Samstag im Preis der Nationen und einen Tag danach zum Abschluss im Großen Rolex-Preis 3,2 Millionen.

Springen über 2 Runden (1,50 m, Dotierung rd.31.500 Euto)

Springen mit Stechen (1,60 m, rd.54.000 €)