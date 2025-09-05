Sie befinden sich hier: Home Sport CSIO von Kanada in Spruce Meadows

CSIO von Kanada in Spruce Meadows PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Freitag, 05. September 2025 um 18:07

Calgary. Zum Auftakt des kanadischen Internationalen Springreiterturniers in Spruce Meadows - "50 Jahre CSIO Spruce Meadows" - am Rande der Millionenstadt Calgary gab es einen französischen Erfolg durch Landesmeisterin Nina Mallevaey auf My Clementine. Bester Deutscher in diesem Wettbewerb über zwei Runden mit entscheidendem zweiten Durchgang war Daniel Deußer (Reijmenam) auf Papita als Fünfter.

Das Springen danach mit Stechen sicherte sich Europameister Richard Vogel (Bensheim) auf Cloudio von Jörne Sprehe (Fürth) auf Toys.

Insgesamt werden in Spruce Meadows umgerechnet 4,2 Millionen Euro ausgeschüttet in der Masters-Kategorie, darunter  380.000 Euro am Samstag im Preis der Nationen und einen Tag danach zum Abschluss im Großen Rolex-Preis 3,2 Millionen.

Springen über 2 Runden (1,50 m, Dotierung rd.31.500 Euto)

Springen mit Stechen (1,60 m, rd.54.000 €)
 

