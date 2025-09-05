Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com
|Zweites EM-Gold für deutsche Para-Dressurreiter
|Geschrieben von: fn-press/ dl
|Freitag, 05. September 2025 um 18:48
|
Ermelo. Nach Gold am Vortag in Grade II durch Heidemarie Dresing auf Poesie gab es einen Tag später das zweite Gold bei den Para-Europameisterschaften im niederländischen Ermelo durch Regine Mispelkamp in Grade V.
Zweites Gold für die deutschen Para-Dressurreiter bei den Europameisterschaften in Ermelo. Regine Mispelkamp und Pramwaldhof's Bayala holten den Titel in der Einzelwertung von Grade V. Isabell Nowak und Siracusa OLD verpassten um 0,3 Prozentpunkte ganz knapp eine Medaille und wurden Vierte – wie auch schon im vergangenen Jahr bei den Paralympics in Paris.
„Das war eine sehr kontrollierte und korrekte Runde, Bayala hat super zugehört, da ist sogar noch Luft nach oben“, so das Fazit von Bundestrainerin Silke Fütterer-Sommer zur Runde von Regine Mispelkamp und Pramwaldhof's Bayala. Für die zehnjährige Oldenburger Stute von Barrosso – Self Made war es das erste Championat. Bei den Deutschen Meisterschaften in Balve hatte sie allerdings in diesem Jahr auch schon Silber gewonnen und auf sich aufmerksam gemacht. „Das ist einfach ein wunderschönes Pferd, mit tollem Seitenbild, viel Charme und einem Charaktergesicht“, schwärmte die Bundestrainerin von Mispelkamps Nachwuchspferd. Bei den Paralympics in Paris saß Regine Mispelkamp, die Pferdewirtschaftsmeisterin, die an Multiple Sklerose erkrankt ist, im Sattel von Highlander Delight's und gewann mit ihm Silber in der Kür und in der Einzelwertung.
Zu den Ergebnissen der Para-EM