|Fünfmal EM-Gold für deutsche Para-Dressurreiterinnen
|Geschrieben von: fn-press/ dl
|Sonntag, 07. September 2025 um 17:47
|
Ermelo/ NL. Am letzten Tag der Europameisterschaften der Para-Dressurreiter haben Heidemarie Dresing mit Poesie und Regine Mispelkamp mit Pramwaldhof’s Bayala noch zwei weitere Goldmedaillen für Deutschland in der Kür gewonnen. Damit beendet das deutsche Team die Europameisterschaften in Ermelo in den Niederlanden mit fünf Goldmedaillen!
„Das ist eine Bilanz, was soll ich dazu sagen, besser geht es nicht!“, so die strahlende Bundestrainerin Silke Fütterer-Sommer über die Auftritte ihrer Reiterinnen in Ermelo. „Wir hatten uns schon die ein oder andere Einzel-Medaille erhofft, aber das ist unglaublich.“ Zum Auftakt hatten Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit Poesie und Regine Mispelkamp (Geldern) mit Pramwaldhof’s Bayala bereits jeweils Gold in der Einzelwertung in Grade II und Grade V geholt, dann kam auch noch Mannschafts-Gold dazu und jetzt nochmals zwei Goldmedaillen in der Kür.
Zu den Klängen von Edith Piaffs „Paris“ und weiteren Liedern aus der Zeit zeigten die beiden eine fehlerfreie Kür. „Wir waren ein ganz kleines bisschen hinter der Musik, aber wir haben drei Goldmedaillen, besser geht es nicht, da müssen wir eigentlich nicht über Fehler reden“, sagte Dresing. Auch die Bundestrainerin Silke-Fütterer Sommer lobte das Paar: „Die beiden waren noch einmal wieder super fokussiert, das war eine sehr schöne Runde.“ Silber und Bronze gingen wie schon in der Einzelwertung von Grade II wieder an die Dänin Katrine Kristensen mit Goerklintgaards Quater (78,374 Prozentpunkte) und an die Britin Jemima Green mit dem Oldenburger Fantabulous (76,307).
Wieder knapp an einer Medaille vorbei ritt Isabell Nowak (Apelern) mit Siracusa OLD (74.055). Sie hatte mit ihrem Wallach vor dem einfachen Galoppwechsel ein kleines Missverständis, so dass er einen fliegenden Wechsel sprang. „So ein Fehler ist in so einem starken Starterfeld dann leider teuer“, erklärte Silke Fütterer-Sommer.
Alle Infos zur EM der Para-Reiter unter www.pferd-aktuell.de/em2025/para-dressur-in-ermelo