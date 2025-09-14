Riesenbeck. Den Großen Preis von Riesenbeck im Rahmen des einzigen Global Champion Turniers in Deutschland – Turnierchef Ludger Beerbaum - gewann nach Stechen Gerrit Nieberg, Sohn des zweimaligen Team-Olympiasiegers Lars Nieberg. Damit hat er einen Startplatz beim Finale im Super Grand Prix in Prag im November sicher. Nach Olympiasieger Christian Kukuk in London ist der 32 Jahre alte Gerrit Nieberg der zweite deutsche Springreiter, der in dieser Saison einen Grand Prix der Global Champions Tour für sich entscheiden konnte. Der Sohn des früheren Mannschafts-Olympiasiegers Lars Nieberg, Sieger im begehrten Großen Preis von Aachen beim deutschen CHIO 2022, setzte sich im Stechen der mit 325.000 Euro dotierten Konkurrenz auf dem „bunten“ zehnjährigen Wallach Ping Pong van de Lentamel mit über einer Sekunde Vorsprung gegen den schwedischen Europameister von 2017, Peder Fredricson (53), auf dem Franzosen-Wallach Alcapone des Carmille durch. Dritter wurde der in den letzten Wochen auf der Tour so erfolgreiche Niederländer Harrie Smolders auf Bingo du Parc, der ebenfalls fehlerlos in der Entscheidung geblieben war wie der Brite Jack Whitaker auf Jack JL. Auf dem von Frank Rothenberger geschickt aufgebauten Parcours waren nur sechs Teilnehmer ins Stechen gekommen, vier darunter blieben ohne Strafpunkt. In der Gesamtwertung der diesjährigen Reihe der Global Tour, die kurzfristig um die Veranstaltung in Rabat/ Marokko auf 16 Turniere erweitert worden ist, führt der belgische Team-Europameister Gilles Thomas mit 241 Punkten vor Christian Kukuk (187) und dem Dänen Anmdreas Schou (173). Grand Prix von Riesenbeck Gesamtwertung