Dritter Grand Prix-Erfolg für US-Amerikaner Karl Cook PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Dieter Ludwig   
Freitag, 19. September 2025 um 20:15

St.Tropez-Gassin/ FR. Zum dritten Mal in dieser Saison und ziemlich hintereinander feierte der 34 Jahre alte US-Amerikaner Karl Cook einen Erfolg in einem der herausragenden Großen Preisen des Jahres für Springreiter.

Zunächst siegte der Kalifornier, der seit über zehn Jahren von Frankreichs Exweltmeister Eric Navet trainiert wird, beim CHIO der Niederlande in Rotterdam, dann beim schwedischen Internationalen Offiziellen Turnier (CHIO) in Falsterbo und nun beim französischen Longines CSIO in St.Tropez-Gassin. Und erneut auf der 13-Jährigen Franzosen-Stute Caracole de la Roque von Zandor. Die Prüfung war mit 308.800 Euro dotiert, entscheidend über die Platzierung war der zweite Umlauf auf Zeit. An Prämie kassierte Cook 101.838 Euro.

Von den deutschen Teilnehmern war keiner unter den ersten 13 Teilnehmern und damit auch nicht im Geld. Doch dafür lebt die Equipe wie alle anderen Mannschaften an der Cote d`Azur in einer extra für diesen Reitsportanlass vom Veranstalter organisierten separaten Villa.

Großer Preis von St.Tropez-Gassin
 

