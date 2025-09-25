Raphael Netz, bis 2024 acht Jahre lang Bereiter im Stall von Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl in Aubenhausen, auf dem Rappen DSP Dieudonne ("Gottgebener") als Gewinner des Grand Prix der Kür-Tour auf dem Borgberg (Foto: Rüchel) Hagen a.T.W. Raphael Netz (26) und der zwölfjährige Rappe DSP Dieudonné waren die ersten Sieger der Covalliero Dressage Days 2025. Das Paar gewann den CDI3* Grand Prix der Kür-Tour mit 72.130 Prozent. Rang zwei ging an Carina Scholz und die Oldenburger Stute Soiree D' Amour OLD v. San Amour I vor Frederic Wandres und dem erst neunjährigen Vilancio-Sohn Verrenberg auf dem dritten Platz. Das internationale Dressurturnier auf dem Kasselmannhof in Hagen am Teutoburger Wald begann bei herbstlich kühlen Temperaturen im großen Stadion auf dem Borgberg. Insgesamt 24 Paare hatten für den gut besetzten Grand Prix genannt. Für den Dante Weltino -Sohn DSP Dieudonné und Raphael Netz (Moosburg) wurde es ein persönliches Bestergebnis im internationalen Grand Prix. “Ich bin sehr zufrieden mit unserem Ritt, Dieudonné hat Ruhe ausgestrahlt und war schön bei mir,” erklärte Netz. “Wir hatten nur einen kleinen Moment, als ein Blumentopf — dem Winde geschuldet — sehr ‘spannend’ aussah und wir deswegen leider einen technischen Fehler hinnehmen musstern. Aber ich hatte insgesamt ein super Gefühl, der Schritt und die Piaffen waren gut, und ich freue mich auf die Flütlicht-Kür am nächstern Tag.” Vor vier Wochen war das Paar schon einmal in einem nationalen Grand Prix siegreich gewesen — ein Probelauf, wie Netz sagt: ”Wir haben noch einmal ein bißchen was im Training und im Management verändert. Dass das jetzt hier so schön funktioniert hat, zeigt, glaube ich, dass wir die richtigen Entscheidungen getroffen haben.” Netztz, der acht Jahre Bereiter ar im Turnierstall von Jessica von Bredow-Werndl, unterstützt bei diesem Turnier auch seine Lebensgefährtin Selina Söder, die mit dem zehnjährigen Vitalis-Sohn Vita di Lusso zu den acht Finalisten im 26. Piaff-Förderpreis-Finale zählt, das am Wochenende auf dem Hof Kasselmann in Hagen a.T.W. ausgetragen wird. “Also haben wir einen schönen Familienausflug gemacht,” sagte er und lacht. Die Covalliero Dressage Days auf dem Hof Kasselmann bieten bis Sonntag internationalen Dressursport bei freiem Eintritt.