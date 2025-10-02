Barcelona. Das Finale um die Nationen-Preis-Trophäe der vom Schweizer Uhrenfabrikanten Longines gesponsorten Serie ohne die ganz großen Veranstalter wie Aachen, La Baule oder Spruce Meadows ist an diesem Wochenende im Olympiastadion von Barcelona mit 1,4 Millionen Euro dotiert. Das Siegerteam erhält 490.000 €.

Am Start sind Brasilien, Deutschland, Frankreich, Irland, Niederlande, Schweden, Schweiz, USA sowie Gastgeber Spanien. Deutschland ist Cupverteidiger. Die deutsche Mannschaft von Equipechef Otto Becker bilden Sandra Auffarth (Ganderkesee), Marcus Ehning (Borken), Sophie Hinners (Pfungstadt), Christian Kukuk (Riesenbeck) und Richard Vogel (Bensheim), vier reiten den Nationen-Preis.

Im Gegensatz zu früheren Jahren gibt es keine Vorprüfungen, sondern nur ein Finale am Sonntag. Die katalanische Metropole als Olympiaausrichter 1992 organisiert gleichzeitig das 113. Internationale Offizielle Springreiterturnier (CSIO) von Spanien.

