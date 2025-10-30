Lyon. Belgiens Dressur-Europameister Justin Verboomen (38) reitet weiter einsam vom Rest der Konkurrenz entfernt vorne weg. Wie nun zum Auftakt der Weltcup-Konkurrenzen in Lyon, wo er auf dem schicken Rapp-Hengst Zonik Plus (9) den Grand Prix als Vorprüfung zur Weltcup-Kür überlegen mit 81,195 Prozentpunkten für sich entschied. Zweite wurde die britische Team-Vizeeuropameisterin Becky Moody (45), immerhin Weltranglisten-Vierte, auf dem elfjährigen Wallach Jagerbomb (76,196), als Dritte platzierte sich die Polin Sandra Syssojeva auf Maxima Bella (72,630). Bester Deutscher war Raphael Netz (Eching) als Siebter auf DSP Dieudonne (71,522). Grand Prix