Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com
|Belgiens Europameister einsam vorneweg
|Geschrieben von: DL
|Donnerstag, 30. Oktober 2025 um 18:54
|
Lyon. Belgiens Dressur-Europameister Justin Verboomen (38) reitet weiter einsam vom Rest der Konkurrenz entfernt vorne weg. Wie nun zum Auftakt der Weltcup-Konkurrenzen in Lyon, wo er auf dem schicken Rapp-Hengst Zonik Plus (9) den Grand Prix als Vorprüfung zur Weltcup-Kür überlegen mit 81,195 Prozentpunkten für sich entschied. Zweite wurde die britische Team-Vizeeuropameisterin Becky Moody (45), immerhin Weltranglisten-Vierte, auf dem elfjährigen Wallach Jagerbomb (76,196), als Dritte platzierte sich die Polin Sandra Syssojeva auf Maxima Bella (72,630). Bester Deutscher war Raphael Netz (Eching) als Siebter auf DSP Dieudonne (71,522).