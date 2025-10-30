Sie befinden sich hier: Home Sport Belgiens Europameister einsam vorneweg

Neueste Beiträge

Wer ist Online

Wir haben 1789 Gäste und 4 Mitglieder online

Suche

Anzeige

Anzeigenschaltung

Google Translate

German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English French Galician Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Zugriffe seit 16.09.2009

Anmeldung



Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com

Anzeige

Banner

Anzeige

Banner

Partnerlinks

Briards los pequenos Banditos

Anzeige


Belgiens Europameister einsam vorneweg PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Donnerstag, 30. Oktober 2025 um 18:54

Lyon. Belgiens Dressur-Europameister Justin Verboomen (38) reitet weiter einsam vom Rest der Konkurrenz entfernt vorne weg. Wie nun zum Auftakt der Weltcup-Konkurrenzen in Lyon, wo er auf dem schicken Rapp-Hengst Zonik Plus (9) den Grand Prix als Vorprüfung zur Weltcup-Kür überlegen mit 81,195 Prozentpunkten für sich entschied. Zweite wurde die britische Team-Vizeeuropameisterin Becky Moody (45), immerhin Weltranglisten-Vierte, auf dem elfjährigen Wallach Jagerbomb (76,196), als Dritte platzierte sich die Polin Sandra Syssojeva auf Maxima Bella (72,630). Bester Deutscher war Raphael Netz (Eching) als Siebter auf DSP Dieudonne (71,522). 

Grand Prix
 

Um die Nutzbarkeit unserer Seiten zu verbessern, verwenden wir Cookies. Falls Sie mit der Speicherung von Cookies nicht einverstanden sind, finden Sie hier weitere Informationen. Weitere Informationen >>> Cookie-Hinweis.

Hinweis >>>