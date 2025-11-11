Mannheim. In Deutschland wird im nächsten Jahr kein Internationales Offizielles Reit- und Fahrturnier (CHIO) in gewohntem Maße stattfinden. Aachen organisiert im Hinblick auf die Weltreiterspiele (11. bis 23. August) im gleichen Jahr „nur“ ein Internationales Offizielles Springreiterturnier (CSIO), also einen Concours de Saut International Officiel (22. bis 25. Mai), Mannheim verzichtet 2026 auf die Ausrichtung eines Drei-Sterne-CHIO`s aus finanziellen Gründen als Ersatzort für Aachen. Der Reiter-Verein Mannheim e.V. ist seit 1964 Veranstalter des internationalen Maimarkt Turniers und hat sich durch die Ausrichtung mehrerer Deutscher Meisterschaften, zweier Europameisterschaften der Springreiter sowie einerWeltmeisterschaft im Voltigieren zu einem Fixpunkt des internationalen Turniersports in Europa blendend dargestellt. Aufgrund dieser Entwicklung konnte Mannheim 2015 den CSIO 5* anstelle von Aachen ausrichten, und seit 2022 wird das Longines EEF CSIO 3* in Mannheim ausgetragen. Für 2026 sah die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) Mannheim erneut als würdigen Organisator für den CHIO von Deutschland auf 5-Sterne-Niveau an, doch Aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage sieht sich der Reiter-Verein Mannheim e.V. als Veranstalter nicht in der Lage, das für einen CSIO 5* berechnete Budget aufzubringen. Turnierveranstalter Peter Hofmann (75): „All die Jahrzehnte zeichnet sich Mannheim durch eine seriöse Finanzierung der Veranstaltung aus. Dies ist bei einem Budget für ein CSIO 5* in der jetzigen allgemeinen Wirtschaftssituation nicht mehr darstellbar.“ 2026 feiert der Reiter-Verein Mannheim e.V. seinen 100. Geburtstag und begeht dieses Jubiläum im Rahmen des Maimarkt-Turniers (1. bis 5.Mai). Ermöglicht wird dies durch die langjährigen Sponsoren MVV Energie AG, Stadt Mannheim, Mannheimer Ausstellungsgesellschaft, GBG, Berrang SE, Nürnberger Versicherung, Heinrich-Vetter-Stiftung, die die Veranstaltung auch 2026 unterstützen.