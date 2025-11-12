Sie befinden sich hier: Home Sport Kent Farrington weiter Nummer 1 der Weltrangliste

Kent Farrington weiter Nummer 1 der Weltrangliste PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Offz/ DL   
Mittwoch, 12. November 2025 um 15:47

Lausanne. Weiter Nummer 1 der Springreiter-Weltrangliste ist der US-Amerikaner Kent Farrington. Von 3 auf 2 rückte der Brite Scott Brash vor. Bester Deutscher ist wie zuletzt Olympiasieger Christian Kukuk auf der vierten Position. In der Dressur behielt Europameister Justin Verboomen (Belgien), auf der Generalversammlung des Weltverbandes in Hongkong als "Reiter des Jahres" geehrt, den Spitzenplatz, dahinter folgen Isabell Wreth (Rheinberg) und die Britin Becky Moody.

Springreiter-Weltrangliste

Weltrangliste-Dressur
 

