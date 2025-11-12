Lausanne. Weiter Nummer 1 der Springreiter-Weltrangliste ist der US-Amerikaner Kent Farrington. Von 3 auf 2 rückte der Brite Scott Brash vor. Bester Deutscher ist wie zuletzt Olympiasieger Christian Kukuk auf der vierten Position. In der Dressur behielt Europameister Justin Verboomen (Belgien), auf der Generalversammlung des Weltverbandes in Hongkong als "Reiter des Jahres" geehrt, den Spitzenplatz, dahinter folgen Isabell Wreth (Rheinberg) und die Britin Becky Moody. Springreiter-Weltrangliste Weltrangliste-Dressur