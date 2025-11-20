Sie befinden sich hier: Home Sport Global Champions Finals um 11,2 Millionen Preisgeld

Neueste Beiträge

Wer ist Online

Wir haben 1896 Gäste und 2 Mitglieder online

Suche

Anzeige

Anzeigenschaltung

Google Translate

German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English French Galician Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Zugriffe seit 16.09.2009

Anmeldung



Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com

Anzeige

Banner

Anzeige

Banner

Partnerlinks

Briards los pequenos Banditos

Anzeige


Global Champions Finals um 11,2 Millionen Preisgeld PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: offz/ dl   
Donnerstag, 20. November 2025 um 16:34

Prag. An diesem Wochenende laufen die großen Finalprüfungen der Springreiter der Global Champions Tour der Einzelreiter und der Global Champions League für Teams in Prag. Das Preisgeld beläuft sich auf insgesamt 11.250.000 Euro, im Super Grand Prix im Einzel werden 1.250.000 ausgeschüttet, beim Endturnier der besten Mannschaften einer Saison stehen 6,5 Millionen auf der Liste.

Ausschreibung
 

Um die Nutzbarkeit unserer Seiten zu verbessern, verwenden wir Cookies. Falls Sie mit der Speicherung von Cookies nicht einverstanden sind, finden Sie hier weitere Informationen. Weitere Informationen >>> Cookie-Hinweis.

Hinweis >>>