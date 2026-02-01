Hongkong. Der inzwischen zu den Oldies gerechnete Franzose Roger-Yves Bost, den alle nur Bosti nennen, war der große Sieger zum Abschluss des internationalen Springreiter-Turniers in Hongkong. Der 60 Jahre alte Europameister von 2013 in Herning und Team-Olympiasieger von Rio 2016 gewann auf der 15 Jahre alten Stute Ballerine du Villon den mit 405.000 Euro ausgeschriebenen Großen Preis und sicherte sich ein Preisgeld von 101.250 Euro. Von den deutschen Startern belegte Europameister Richard Vogel auf Cloudio den sechsten und Hans-Dieter Dreher auf Cous Cous den neunten Rang, Großer Preis von Hongkong