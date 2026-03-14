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Zwei Rappen im GP vorne in den Brabanthallen PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Samstag, 14. März 2026 um 12:31

s`Hertogenbosch. Den Grand Prix als Test auf die Weltcupkür im Rahmen des Internationalen Hallenturniers in den Brabanthallen von Hertogenbosch/ NL dominierten zwei Rapphengste. Sieger wurde mit Europameister Justin Verboomen (Belgien) im Sattel  Zonik Plus mit 78,457 Prozentpunkten vor Glamourdale (78,022) mit der Britin Charlotte Fry. Bester Deutscher war Raphael Netz auf DSP Dieudonne, ebenfalls ein Rapphengst, mit 72,826 als Fünfter.

Grand Prix de Dressage

Showspringen der "Meister" mit Pferdewechsel : Willem Greve (Niederlande), Sieger im Rolex-Grand Prix in Hertogenbosch 2024, Gilles Thomas (Belgien), Mannschafts-Europameister und Einzeldritter 2025, Richard Vogel (Deutschland), Einzel-Europameister 2025, und Julien Epaillard (Frankreich), Weltcupgewinner 2025 in Basel.

 
 

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