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Dritter Global-Sieg für Abdel Said PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Sonntag, 07. Juni 2026 um 09:28

Abdel Said auf der zwölfjährigen Lord Z-Tochter Wathnan Zasou vom Claashof über dem Sand am Strand von Cannes

(Foto: Longines Global Champions Tour)

Cannes. Der seit 2023 für Belgien reitende Ägypter Abdel Said (36) gewann in Cannes zum dritten Mal einen Grand Prix der Global Champions Tour. Im Stechen der mit 500.000 Euro dotierten Prüfung schlug er auf der zwölfjährigen Hannoveraner Stute Wathnan Zasou vom Claashof die ebenfalls fehlerfreien Michael Pender (26) aus Irland auf HHS Cyprus und die Pinnebergerin Janne Friederike Meyer-Zimmermann (45), die Team-Weltmeisterin von 2010 und zweimalige deutsche Meisterin hatte den Hengst Cellagon Cascais (11) unter dem Sattel. Ebenfalls platziert aus Deutschland waren Jörne Sprehe (Fürth) auf Toys, Daniel Deußer (Reijmenam) auf Otello und Philipp Weishaupt (Riesenbeck) auf Chaquitos PS.

Grand Prix von Cannes

Stand nach fünf Wertungsprüfungen
 

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