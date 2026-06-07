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20. Meistertitel für Isabell Werth PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Sonntag, 07. Juni 2026 um 12:20

Balve. Nicht nur bei Olympia bleibt sie unerreicht, auch beim Titelsammeln deutscher Meisterschaften: Isabell Werth (Rheinberg). Zum Abschluss der Dressur-Wettkämpfe der 68. nationalen Meisterschaften von Deutschland vor Schloss Wocklum im sauerländischen Balve gewann die Juristin im Sattel des 10-jährigen Hengstes Viva Gold OLD in der Kür die 20. Einzelgoldmedaille seit 1991. Silber ging an Semmieke Rothenberger (Bad Homburg) auf Farrington, Bronze sicherte sich Raphael Netz (Weigelschweig) auf Great Escape Camelot.

Deutsche Meisterschaft Kür-Dressur 4*
 

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