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Deutschland in Para-Dressur mit Damen-Team am Start der WM PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: offz/ dl   
Dienstag, 07. Juli 2026 um 13:49

Warendorf. Bei den Weltmeisterschaften im Pferdesport in Aachen (11. bis 23. August) wird in der Para-Dressur eine Damen-Equipe für Deutschland an den Start gehen.

Der Beirat Para-Dressur nominierte für die einzelnen WM-Wettbewerbe in Aachen in Einzel- und Teamkonkurrenzen (19. bis 23. August) folgende Paare:

  • Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück / Grade II) mit Poesie (Züchter: Dirk Schmidt/Besitzer: Heidemarie Dresing u. Nadine Plaster) und Horse24Dooloop (Züchter: PFERD24 GmbH/Besitzer: Heidemarie Dresing u. Nadine Plaster)

  • Regine Mispelkamp (Geldern / Grade V) mit Pramwaldhof's Bayala (Züchter: Hubert Ratermann/Besitzer: Gestüt Pramwaldhof GmbH und Dr. Ingrid Pretsch und Deutsches Olympiade Komitee für Reiterei) und Highlander Delight's (Züchter: Niederlande/Besitzer: Regine Mispelkamp)

  • Helen Brandt (Lindlar / Grade IV) mit Vulkan Vegas IB (Züchter: Albert Schulze Topphoff/Besitzer: Helen Brandt)

  • Anna-Lena Niehues (Gronau / Grade V) mit Vive L´amour (Züchter: Josef Decking/Besitzer: Sportpferde Im Brook GmbH & Co.KG und Timo Niehues)

Reserve

  • Gianna Regenbrecht (Warendorf / Grade II) mit First Florentine XT (Züchter: Dr. Stefan Tietje/Besitzer: Dr. Stefan Tietje) - Erste Reserve

  • Martina Benzinger (Rudolstadt / Grade I) mit Imperia 41 (Züchter: Carmen Habben / Besitzer: Regine Mispelkamp) - Zweite Reserve.

Alle Informationen rund um die WM, den Wettkampfmodus und die deutschen Teams finden Sie bei uns unter www.pferdesport-deutschland.de/wmaachen2026

 

 

 

 
 

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