|Deutschland in Para-Dressur mit Damen-Team am Start der WM
|Geschrieben von: offz/ dl
|Dienstag, 07. Juli 2026 um 13:49
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Warendorf. Bei den Weltmeisterschaften im Pferdesport in Aachen (11. bis 23. August) wird in der Para-Dressur eine Damen-Equipe für Deutschland an den Start gehen.
Der Beirat Para-Dressur nominierte für die einzelnen WM-Wettbewerbe in Aachen in Einzel- und Teamkonkurrenzen (19. bis 23. August) folgende Paare:
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Alle Informationen rund um die WM, den Wettkampfmodus und die deutschen Teams finden Sie bei uns unter www.pferdesport-deutschland.de/wmaachen2026