(Foto: katiastuppia.ch/csio.ch) Luciana Diniz (47), geboren in Brasilien (Sao Paulo), seit 2006 für Portugal – Heimat ihres Großvaters – am Start, gewann beim 91. CSIO der Schweiz in St. Gallen erstmals für Portugal den Großen Preis der Springreiter, und als Brasilianerin war sie die Zweite nach Nelson Pessoa auf Bunny 1978. Mit der Hannoveraner Stute Fit for Fun (14) von For Pleasure blieb sie als einzige in zwei Runden ohne Fehler. Die fast scheu wirkende grazile Südamerikanerin kam 1989 nach Europa, ritt zunächst im Stall von Nelson Pessoa bei Brüssel, sie lebt seit über 20 Jahren in Deutschland. Mit ihren Zwillingssöhnen Pedro und Paul (17) wohnt sie in St.Augustin bei Bonn. Bei Olympia ritt sie 2004 noch für Brasilien danach in London 2012 und 2016 in Rio für Portugal. Ihre Mutter war achtmal nationale Meisterin in der Dressur, der Vater und die beiden Brüder gehörten zur Weltklasse im Polo. Ihr Cousin ist der ehemalige Formel-1-Rennfahrer Pedro Diniz.