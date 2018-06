(Foto: Kalle Frieler) Erstmals deutscher Meister der Springreiter wurde in Balve der 35 Jahre alte Mario Stevens (Molbergen bei Vechta). Der 22-malige Nationen-Preisstarter siegte auf dem dem elfjährigen Franzosen-Wallach Talisman de Mazure ohne Abwurf mit lediglich zwei Strafsekunden für Zeitüberschreitung in jeder der beiden Prüfungen. Silber des 59. Titelkampfes seit 1959 ging an Guido Klatte jun (Lastrup) auf Qinghai, Bronze an Michael Kölz (Leisnig bei Chemnitz) auf Anpowikapi, beide je vier Strafpunkte, Klatte war in der entscheidenden letzten Runde 75 Hundertstelsekunden schneller als Kölz. Ergebnisse Balve im Überblick: