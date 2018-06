Christoph Niemann (61) - Sieger mit den Stute Donna Felice in der Qualifikation der Serie "Stars von Morgen" in Ludwigsburg

(Foto: W.L.)

Ludwigsburg. Im eigenen „Ländle“ waren bei „Stars von Morgen“ die Baden-Württemberger-Dressurreiter ganz unter sich – sieben Starter, drei ganz vorne.

Ausgiebig nutzten die baden-württembergischen Dressur-Reiter die Starts bei „Stars von Morgen“ in Ludwigsburg in heimischen Gefilden. Sieben Teilnehmer aus dem Ländle traten an und am Ende war es ein baden-württembergisches Trio mit Christoph Niemann, Ann-Kathrin Lindner und Willy Schetter, das in der Qualifikation vorne stand. Sieger wurde Landestrainer Christoph Niemann mit der zehnjährigen Stute Donna Felice von Don Frederico x White Star, die als 4-jährige im Finale des Bundeschampionats war und dort Fünfte wurde. Christoph Niemann betreibt einen Dressur-Ausbildungsstall in Walldorf.

Zweite wurde eine aufstrebende junge Reiterin aus Baden-Württemberg, Ann-Kathrin Lindner mit Dulcia. Die Physiotherapeutin ist seit Ponyzeiten in allen Stufen immer erfolgreich gewesen. Pikant an diesem Ergebnis in Ludwigsburg: Lindner hatte dem Landestrainer eine Absage erteilt, als es um eine Kaderberufung ging. Sie wollte sich ganz ihrer beruflichen Ausbildung widmen. Dulcia ist eine 11 jährige Dimaggio-Tochter und wurde von Ann-Kathrin Lindner selbst ausgebildet

Den dritten Platz belegte der fast 80 Jahre alte Willy Schetter, Vater der für Frankreich startenden Championats-Reiterin Karen Tebar, mit Don Avalon. Schetter, der eine dreijährige Turnierpause eingelegt hatte, stand in Ludwigsburg seinen jüngeren Kollegen in nichts nach. Der Altersunterschied zu Ann-Kathrin Lindner beträgt immerhin mehr als 55 Jahre. Der 11 jährige Don Avalon, ein Don Schufro-Sohn, wird von Schetter seit drei Jahren vorgestellt.

Ergebnis Drei-Sterne-S:

1. Christoph Niemann (Walldorf) Donna Felice 69,895 Prozentpunkte, 2. Ann-Kathrin Lindner (Weinsberg) Dulcia 68,658, 3. Willy Schetter (Waiblingen) Don Avalon 67,737, 4. Franziska Stieglmaier (Roth) Dauphin 67,026, 5. Monika Ulsamer (Würzburg) Kowalski 66,395, 6. Madeleine Grimminger (Mannheim) Heros 66,289.