Bern. Die Selektionskommission Springen des Schweizerischen Verbandes nominierte für die Europameisterschaften der Nachwuchs-Springreiterinnen und -Springreiter in Fontainebleau (9. bis 15. Juli) ihre Teams, darunter auch Titelverteidiger bei den Jungen Reitern, Bryan Balsiger. Die Schweiz reist auch dieses Jahr mit einer starken Delegation zu den Nachwuchs-Europameisterschaften in Fontainebleau. Mit dabei ist auch Titelverteidiger Bryan Balsiger, Goldmedaillengewinner der EM der Jungen Reiter in Samorin (SVK) von 2017. Aber auch in den anderen Kategorien sind hoffnungsvolle Reiter/Pferde-Paare mit am Start. Für die Delegationsleitung unter Cornelia Notz und Christian Sottas zählen aber in erster Linie solide Leistungen und ein guter Auftritt der Equipen in Fontainebleau: „An erster Stelle steht für uns, dass unsere Reiterinnen und Reiter in Hinblick auf ihre weitere Karriere an Championaten wertvolle Erfahrungen sammeln und sehen, wo sie im internationalen Vergleich stehen. Klar hoffen wir auf Top-Resultate, aber gute Einzel- und Teamleistungen stehen sicher im Vordergrund“, meint der Equipenchef der Junioren und Jungen Reiter, Christian Sottas.

Folgende Reiterinnen und Reiter wurden selektioniert: Junge Reiter Bryan Balsiger mit Clouzot de Lassus, Besitzerin: Sarah de Coulon oder mit Jenkins Ter Doorn, Besitzer: Olivier de Coulon Timo Heiniger mit Carabatic, Besitzer: Hans-Peter Heiniger Aurélie Rytz, Crans-près-Céligny (VD), mit Idalville d’Esprit, Besitzer: Yves Rytz Edouard Schmitz mit Cortino V, Besitzerin: Florence Schmitz Pauline Zoller mit Barbarella II, Besitzerin: Pauline Zoller Junioren Alexandra Amar mit Hallo C, Besitzerin: Alexandra Amar Sancie Latécoère mit Urane du Busson, Besitzerin: Sancie Latécoère Gilles Müller mit Cara XV, Besitzer: Markus und Thomas Hauri Joanna Szabo mit PSG Sir, Besitzerin: Katia Szabo Laura Vonwyl mit Cora XXV, Besitzerin: Ida Kessler

Children Linus Hanselmann, mit For Me v. Wichenstein CH, Besitzer: Rino Weder oder mit Can Caipy, Besitzerin: Verena Weder Clara Montangero mit Player du Quesnoy, Besitzer: Eléonore Paschoud und Yves Bouvier Lynn Müller mit Elysse LB, Besitzer: Fredy Müller Anna Siegmann mit Najero’s Haya CH, Besitzerin: Anna Siegmann Géraldine Straumann mit Carielle, Besitzer: Hofgut Kaltenherberge, Dr. h.c. Thomas Straumann oder mit Agneta Charming Miss Jones, Besitzer: Hofgut Kaltenherberge, Dr. h.c. Thomas Straumann Nebst den Equipenchefs Christian Sottas (Junge Reiter/Junioren) und Cornelia Notz (Children) werden die Teams von den Trainern Thomas Fuchs und Thomas Balsiger (Junge Reiter/Junioren), Jürg Notz (Children) sowie von Diego Gygax (Tierarzt) und dem Chef Sport der Disziplin Springen, Stéphane Montavon, begleitet und betreut.



Neben der Disziplin Springen werden auch die Titelkämpfe in den Disziplinen Dressur sowie Vielseitigkeit in Fontainebleau ausgetragen.