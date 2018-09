Tryon. Bis zum letzten Hindernis im abschließenden Springen war Ingrid Klimke (Münster) erstmals Weltmeisterin in der Vielseitigkeitt - dann nahm der Oldenburger Wallach Hale Bob eine Stange mti - aber Bronze blieb der Europameisterin bei den Weltreiterspielen in Tryon. Gold holte Rosalind Canter (Großbritannien) auf Allstar vor Padraig McCarthy (Irland) auf Mr.Chunky. In der Teamwertung sicherten sich die Briten den ersten Rang vor Irland, Frankreich, Japan und Deutschland. Damit ist gleichzeitig die Olympia-Teilnahme für eine deutsche Equipe in Tokio in zwei Jahren erreicht. Ebenfalls Startrecht in der japanischen Metrople haben Mannschaften aus Australien und Neuseeland. Die Neuseeländer mit Sir Mark Todd proftieren als Siebte vom olympischen Reglement, dass eine Equipe des Gastgeberlandes automatisch das Recht auf eine Teilnahme besitzt. So war Japan ein Glücksfall für Neuseeland.