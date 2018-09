Warendorf. Die Presseabteilung der deutschen Föderation (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Weltreiterspiele vom 11. bis 23. September in Tryon/USA



Distanzritt wurde abgebrochen



Reining:



Mannschaftswertung

Gold: USA; 681,0 Score

Silber: Belgien; 671,5

Bronze: Deutschland; 666,5 (Grischa Ludwig (Bitz) mit Ruf Lil Diamond/Markus Süchting (Steyerberg) mit Spotlight Charly/Julia Schumacher (Bitz) mit Coeurs Little Tyke/Robin Schoeller (Sloomingburg OH/USA) mit Wimpy Kaweah)



Einzelwertung

Gold: Bernard Fonck (BEL) mit What a Wave; 227,0 Score

Silber: Daniel L Huss (USA) mit Ms Dreamy; 226,5

Bronze: Cade Mccutcheon (USA) mit Custom made Gun; 225,0

…

8. Grischa Ludwig (Bitz) mit Ruf Lil Diamond; 222,5

…

16. Markus Süchting (Steyerberg) mit Spotlight Charly; 220,0

…

22. Julia Schumacher (Bitz) mit Coeurs Little Tyke; 203,0



Dressur:

Mannschaftswertung

Gold: Deutschland; 242,950 (Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB/Dorothee Schneider (Framersheim) mit Sammy Davis Jr./Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Cosmo/Isabell Werth (Rheinberg) mit Bella Rose)

Silber: USA; 233,136

Bronze: Großbritannien; 229,628



Einzelwertung Grand Prix Special

Gold: Isabell Werth (Rheinberg) mit Bella Rose; 86,246 Prozentpunkte

Silber: Laura Graves (USA) mit Verdades; 81,717

Bronze: Charlotte Dujardin (GBR) mit Mount St John Freestyle; 81,489

4. Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Cosmo; 81,277

…

11. Dorothee Schneider (Framesheim) mit Sammy Davis Jr.; 75,608

…

16. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB, 73,875



Grand Prix Kür – witterungsbedingte Absage



Weitere Informationen unter www.tryon2018.com Deutsche Amateurmeisterschaften Springen/Dressur vom 14. bis 16. September in Dagobertshausen



Deutsche Amateurmeisterschaft Springen

Gold: Alisa von Piechowski (Niemegk) mit Let’s go 120; 181,500 Punkte

Silber: Steffen Schott (Zierow) mit Caiser Cash; 178,500

Bronze: Jürgen Birckenstaedt (Aachen) mit Speedy 368; 167,250

Bronze: Sylvia Fritsch (Zschaitz-Ottewig) mit Little Spezi; zusätzlich platziert



Deutsche Amateurmeisterschaft Dressur

Gold: Paul Paessens (Weeze) mit Don de Marco P; 75,933 Prozent

Silber: Nadja White (Oyten) mit Cayuno; 74,433

Bronze: Mica Beckmanns (Holzkirchen) mit Fräulein Bö; 73,550



Weitere Informationen unter www.pferd-aktuell.de/dam Internationales Fahrturnier (CAI3*-H2) vom 13. bis 16. September in Drebkau



Kombinierte Wertung

1. Martin Hölle (HUN); 139,55 (Dressur 36,40/Marathon 100,15/Hindernisfahren 3)

2. Sebastian Warneck (Rangsdorf); 163,51 (48,43/108,17/6,91)

3. Marco Freund (Dreieich); 164,73 (45,42/110,31/9) Weitere Informationen unter www.ruf-drebkau.de Weltmeisterschaft Junger Springpferde (CH-M-YH-S) vom 13. bis 16. September in Lanaken/BEL



Großer Preis

1. Christian Ahlmann (Marl) mit Take a Chance on me Z; 0/0/38,45

2. Olivier Philippaerts (BEL) mit Cigaret JVH Z; 0/0/39,87

3. Marlon Modolo Zanotelli (BRA) mit Icarus; 0/0/40,57



Finale 5jährige Springpferde

Gold: Uppercourt Cappucino (ISH von Pacino/Obos Quality 004) mit Richard Howley (IRL); 0/0/35,17

Silber: Csf Sir George (ISH von Sir Shutterfly/Cavalier Royale) mit Draagh Ryan (IRL); 0/0/35,34

Bronze: HHS Vancouver (ISH von Indoctro/ Don Juan de la Bouverie) mit Michael Pender (IRL); 0/0/35,75

…

12. Comme Prevu (Westfale von Comme Il Faut 5/Quinta Real) mit Hendrik Sosath (Lemwerder); 0/46,36



Finale 6jährige Springpferde

Gold: Mystic van T Hoogeinde (BWP von Echo van T Spieveld/Darco) mit Jeroen de Winter (BEL); 0/0/33,01

Silber: Chilli (DSP von Colestus/Colorit) mit Donald Whitaker (GBR); 0/0/33,95

Bronze: Mano Negra van de Bucxtale (BWP von Mylord Carthago/Concorde) mit Thiago Ribas da Costa (BRA); 0/0/35,17

…

5. Mandato van de Neerheide (BWP von Emerald van’T Ruytershof/Pommerau du Heup) mit Angelique Rüsen (Herborn); 0/0/36,66



Finale 7jährige Springpferde

Gold: Solid Gold Z (Oldenburger von Stakkato Gold/Calvin Z) mit Christian Ahlmann (Marl); 0/0/38,34

Silber: Grandorado TN (KWPN von Eldorado vd Zeshoek/Carolus II) mit Willem Greve (NED); 0/0/39,49

Bronze: Sea Coast Crystal de L’eau (SCSL von Clapton/Capitol I) mit Gudrun Patteet (BEL); 0/0/39,50 Weitere Informationen unter www.zangersheide.com Internationales Springturnier (CSI3*/Am) vom 13. bis 16. September in Macon Chaintré/FRA



Großer Preis

1. Alberto Zorzi (ITA) mit Ulane de Coquerie; 0/0/38,54

2. Pius Schwizer (SUI) mit Cortney Cox; 0/0/39,33

3. Laura Renwick (GBR) mit Dublin V; 0/0/39,68

…

24. Marcel Marschall (Altheim) mit Fenia van Klapscheut; 8/75,42 Weitere Informationen unter www.maconchaintre.com Internationales Dressurturnier (CDIP) vom 13. bis 16. September in Waregem/BEL



Team Competition

1. Micky Schelstraete (NED) mit Jonker’s Pieter; 70,381 Prozent

2. Felicia Nissen (Osnabrück) mit FS Daddy’s Starlight; 69,905

3. Morgan Walraven (NED) mit Devill’s Kiss Naoni; 69,762



Individual Competition

1. Rowena Weggelaar (NED) mit Navarone van de Beekerheide; 69,775 Prozent

2. Micky Schelstraete (NED) mit Jonker’s Pieter; 69,640

3. Morgan Walraven (NED) mit Devill’s Kiss Naoni; 68,874

4. Lena Gruehn (Güßckingen) mit Dancing Sun HF; 68,559



Pony Kür

1. Morgan Walraven (NED) mit Devill’s Kiss Naoni; 71,750 Prozent

2. Micky Schelstraete (NED) mit Jonker’s Pieter; 71,208

3. Liz Bouman (NED) mit Ruby; 70,542

4. Lena Gruehn (Gückingen) mit Dancing Sun HF; 70,500 Weitere Informationen unter www.dressuur-waregem.be Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*) vom 13. bis 16. September in Blenheim/GBR



CCI3*

1. Bella Innes Ker (GBR) mit Carolyn; 28,4 (Dressur 24,4/Gelände 0/Springen 4)

2. William Fox-Pitt (GBR) mit Oratorio II; 28,7 (28,7/0/0)

3. Alexander Bragg (GBR) mit Zagreb; 29,6 (29,6/0/0)

…

11. Josefa Sommer (Immenhausen) mit Hamilton 24; 34,5 (29,7/4,8/0) Weitere Informationen unter www.blenheimhorse.co.uk Internationales Vielseitigkeitsturnier (CIC2*/1*) vom 13. bis 16. September in Geffen/NED



CIC2*

1. Calvin Böckmann (Lastrup) mit Altair de la Cense; 32,80 (Dressur 32,80/Springen 0/Gelände 0)

2. Elaine Pen (NED) mit Blue Nile; 35,70 (31,70/4/0)

3. Stephan Hazeleger (NED) mit Dupon; 37,80 (31,80/4/2)



CIC1*

1. Yingfeng BAO (CHN) mit Corona 94; 26,70 (Dressur 26,70/Springen 0/Gelände 0)

2. Christina Hoffmann (Düsseldorf) mit Finnley R; 31,20 (27,20/4/0)

3. Ilonka Kluytmans (NED) mit Image of Roses; 35,00 (31,00/4/0) Weitere Informationen unter www.brabanthorsetrials.eu