Tryon. Dank der starken Leistungen der beiden Damen Laura Klaphake auf Catch me if you can und Simone Blum auf Alice gewann die deutsche Springreiter-Equipe mit den dazu gehörenden männlichen Kollegen Maurice Tebbel auf Don Diarado und Marcus Ehning auf Pret a Tout die Bronzemedaille bei den Weltreiterspielen in Tryon. Um Gold mussten die Teams aus Schweden und den USA stechen. In der Einzelwertung übernahm Simone Blum gleichzeitig auch nach drei von insgesamt fünf Durchgängen die Führung. 25 Reiter dürfen am Sonntag um den Titel noch starten, davon die besten zwölf um die Medaillen.