Simone Blum und Alice - die Besten gegen über 100 Konkurrenten bei den 8. Weltreiterspielen in Tryon, wo außer einem teilweise großartigen Sport vor leeren Tribünen vor allem Chaos herrschte an Organisation und Logistik. Die Ausrichtung solcher Weltreiterspiele fordern ein echtes Management - statt leeren Versprechungen. (Foto: FEI/ Martin Dokoupil). Tryon. Deutschland hat erstmals eine Springreiter-Weltmeisterin: Simone Blum (29). Bei den Titelkämpfen und nach neuem Reglement ohne Pferdewechsel im Finale seit Beginn 1953 siegte die Bayerin aus Zolling auf der Stute Alice ohne einen einzigen Abwurf mit insgesamt 3,47 Zeitfehlerpunkten vor den beiden Schweizern Martin Fuchs auf Clooney (6,68) und Steve Guerdat auf Bianca (8 Strafpunkte). Extra-Prämie für die frühere Vielseitigkeitsreiterin aus einer großen Pferdefamilie: Umgerechnet rund 77.600 Euro. Die bisherigen deutschen Weltmeister waren Hans Günter Winkler (1954 und 1955), Hartwig Steenken (1974), Gerd Wiltfang (1978), Norbert Koof (1982) und Franke Sloothaak (1994). Erste weibliche Weltmeisterin wurde in Konkurrenz mit dem männlichen Geschlecht 1986 die Kanadierin Gail Greenough in Aachern auf Mister T. Resultat Finale mit 25 Teilnehmern: