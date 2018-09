Warendorf. Die Presseabteilung der deutschen Föderation (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Weltreiterspiele vom 11. bis 23. September in Tryon/USA



Vielseitigkeit:

Mannschaftswertung

Gold: Großbritannien; 88,80

Silber: Irland; 93,00

Bronze: Frankreich; 99,80

…

5. Deutschland; 118,20 (Ingrid Klimke (Münster) mit SAP Hale Bob OLD/Andreas Dibowski (Döhle) mit FRH Corrida/Kai Rüder (Fehmarn) mit Colani Sunrise/Julia Krajewski (Warendorf) mit Chipmunk FRH)



Einzelwertung

Gold: Rosalind Canter (GBR) mit Allstar B; 24,60 (Dressur 24,60/Gelände 0/Springen 0)

Silber: Padraig McCarthy (IRL) mit Mr Chunky; 27,20 (27,20/0/0)

Bronze: Ingrid Klimke (Münster) mit SAP Hale Bob OLD; 27,30 (23,30/0/4)

…

28. Andreas Dibowski (Döhle) mit FRH Corrida; 43,50 (30,30/13,20/0)

…

33. Kai Rüder (Fehmarn) mit Colani Sunrise; 47,40 (30,20/17,20/0)

… 39. Julia Krajewski (Warendorf) mit Chipmunk FRH; 56,30 819,90/28,40/8)



Para-Dressur:

Mannschaftswertung

Gold: Niederlande; 223,597

Silber: Großbritannien; 222,957

Bronze: Deutschland; 219,001 (Regine Mispelkamp (Geldern) mit Look at me Now/Dr. Angelika Trabert (Dreieich) mit Diamond’s Shine/Steffen Zeibig (Arnstorf) mit Feel Good/Elke Philipp (Treuchtlingen) mit Fuerst Sinclair)



Einzelwertung Grade V

Gold: Sophie Wells (GBR) mit C Fatal Attraction; 75,429 Prozent

Silber: Frank Hosmar (NED) mit Alphaville N.O.P.; 73,167

Bronze: Regine Mispelkamp (Geldern) mit Look at me Now; 71,452



Team Test Grade V

1. Sophie Wells (GBR) mit C Fatal Attraction; 77,233 Prozent

2. Frank Hosmar (NED) mit Alphaville N.O.P.; 73,488

3. Regine Mispelkamp (Geldern) mit Look at me Now; 72,791



Kür Grade V

Gold: Sophie Wells (GBR) mit C Fatal Attraction; 80,755 Prozent

Silber: Frank Hosmar (NED) mit Alphaville N.O.P.; 79,155

Bronze: Tomoko Nakamura (JPN) mit Djazz F; 73,540

4. Regine Mispelkamp (Geldern) mit Look at me Now; 72,960



Einzelwertung Grade I

Gold. Sara Morganti (ITA) mit Royal Delight; 74,750 Prozent

Silber: Laurentia Yen-Yi Tan (SGP) mit Fuerst Sherlock; 73,750

Bronze: Elke Philipp (Treuchtlingen) mit Fuerst Sinclair; 73,143



Team Test I

1. Sara Morganti (ITA) mit Royal Delight; 75,571 Prozent

2. Elke Philipp (Treuchtlingen) mit Fuerst Sinclair; 74,357

3. Line Munk Madsen (DEN) mit Hoennerups Beebob; 73,179



Kür Grade I

Gold: Sara Morganit (ITA) mit Royal Delight; 78,867 Prozent

Silber: Rihards Snikus (LAT) mit King of the Dance; 76,113

Bronze: Roxanne Trunnell (USA) mit Dolton; 75,587

4. Elke Philipp (Treuchtlingen) mit Fuerst Sinclair; 73,493



Einzelwertung Grade III

Gold: Rixt van der Horst (NED) mit Findsley; 73,735 Prozent

Silber: Natasha Baker (GBR) mit Mount St John Diva Dannebrog; 72,471

Bronze: Rebecca Hart (USA) mit El Corona Texel; 72,235

…

5. Dr. Angelika Trabert (Dreieich) mit Diamond’s Shine; 71,588

6. Steffen Zeibig (Arnsdorf) mit Feel Good; 71,294



Team Test III

1. Natasha Baker (GBR) mit Mount St John Diva Dannebrog; 74,118 Prozent

2. Rixt van der Horst (NED) mit Findsley; 73,559

3. Rebecca Hart (USA) mit El Corona Texel; 72,676

…

6. Dr. Angelika Trabert (Dreieich) mit Diamond’s Shine; 70,235



Kür Grade III

Gold: Rixt van der Horst (NED) mit Findsley; 77,347 Prozent

Silber: Rebecca Hart (USA) mit El Corona Texel; 73,240

Bronze: Dr. Angelika Trabert (Dreieich) mit Diamond’s Shine; 71,840



Voltigieren:

Mannschaftswertung

Gold: Deutschland; 26,502 (Kristina Boe (Hamburg) mit Don de la Mar/Longenführer Winnie Schlüter/Jannik Heiland (Wulfen) mit Dark Beluga/Barbara Rosiny/Norka des VV Köln-Dünnwald mit Danny Boy OLD/Patric Looser (Thomas Brüsewitz (Garbsen)/Torben Jacobs (Köln)/Jana Zelesny (Köln)/Chiara Congia (Offenbach)/Justin van Gerven (Bergisch-Gladbach)/Corinna Knauf (Köln)

Silber: Schweiz; 25,833

Bronze: Österreich; 25,371



Pas de Deux

Gold: Italien; 9,027

Silber: Österreich; 9,013

Bronze: Deutschland; 8,872 (Janika Derks (Dormagen)/Johannes Kay (Neuss) mit Dark Beluga/Longenführer Barbara Rosiny)

4. Theresa-Sophie Bresch (Heidelberg)/Torben Jacobs (Köln) mit Picardo 13/Alexandra Knauf; 8,707



Einzelwertung Damen

Gold: Kristina Boe (Hamburg) mit Don de la Mar/Longenführer Winnie Schlüter; 8,388

Silber: Janika Derks (Dormagen) mit Carousso Hit/Jessica Lichtenberg; 8,374

Bronze: Lisa Wild (AUT) mit Fairytale/Maria Lehrmann; 8,363

4. Sarah Kay (Münster) mit Sir Valentin 5/Dr. Dina Menke; 8,308



Einzelwertung Herren

Gold: Lambert Leclezio (FRA) mit Poivre Vert/Longenführer Francois Athimon; 8,744

Silber: Jannik Heiland (Wulfen) mit Dark Beluga/Barbara Rosiny; 8,606

Bronze: Thomas Brüsewitz (Garbsen) mit Danny Boy OLD/Patric Looser; 8,533

4. Jannis Drewell (Gütersloh) mit Feliciano 44/Lars Hansen; 8,509



Teamwertung

Gold: Team Norka des VV Köln-Dünnwald (Thomas Brüsewitz (Garbsen)/Chiara Congia (Offenbach)/Justin van Gerven (Bergisch-Gladbach)/Torben Jacobs (Köln)/Corinna Knauf (Köln)/Pauline Riedl (Aachen)/Lara Schmitt (Mönchengladbach)/Jana Zelesny (Köln)) mit Danny Boy OLD/Longenführer Patric Looser; 8,638

Silber: Team Sui Luetisburg mit Rayo de la Luz/Monika Winkler-Bischofberger; 8,433

Bronze: Team RC Wildegg (AUT) mit Alessio L’Ambabile/Maria Lehrmann; 8,198



Springen:

Mannschaftswertung

Gold. USA; 20,59/Jump off 0/100,67

Silber: Schweden; 20,50/Jump off 0/102,73

Bronze: Deutschland; 22,09 (Simone Blum (Zolling) mit DSP Alice/Marcus Ehning (Borken) mit Pret a Tout/Laura Klaphake (Mühlen-Steinfeld) mit Catch me if you can OLD/Maurice Tebbel (Emsbüren) mit Don Diarado)



Einzelwertung

Gold: Simone Blum (Zolling) mit DSP Alice; 3,47

Silber: Martin Fuchs (SUI) mit Clooney; 6,68

Bronze: Steve Guerdat (SUI) mit Bianca; 8

…

14. Laura Klaphake (Mühlen-Steinfeld) mit Catch me if you van OLD:16,25

15. Marcus Ehning (Borken) mit Pret a Tout;16,37

…

44. Maurice Tebbel (Emsbüren) mit Don Diarado; 20,51



Fahren:

Mannschaftswertung

Gold: USA; 353,39

Silber: Niederlande; 356,79

Bronze: Belgien; 364,09

…

5. Deutschland; 409,50 (Mareike Harm (Negernbötel)/Christoph Sandmann (Lähden)/Georg von Stein (Modautal))



Einzelwertung

Gold: Boyd Exell (AUS); 154,14 (Dressur 31,68/Marathon 121,93/Hindernisfahren 0,53)

Silber: Chester Weber (USA); 163,38 (35,10/125,51/2,77)

Bronze: Edouard Simonet (BEL); 174,15 (47,19/124,13/2,83)

…

12. Mareike Harm (Negernbötel); 203,76 (51,79/137,01/14,96)

13. Georg von Stein (Modautal); 205,74 (53,86/130,24/21,64)

Teilgenommen: Christoph Sandmann (Lähden) Weitere Informationen unter www.tryon2018.com Deutsche Meisterschaft Vielseitigkeit (Pony) und U16-Bundesfinale vom 21. bis 23. September in Ströhen

Deutsche Meisteschaft Pony (CCIP2*)

Gold: Emily Roberg (Münster) mit Sandro 406; 31,50 (Dressur 30,30/Gelände 1,20/Springen 0)

Silber: Maya Marie Fernandez (Weiterstadt) mit Kick 3; 32,80 (32,80/0/0)

Bornze: Maxima Homola (Bad Homburg) mit Nutcracker 4; 35,00 (31,00/0/4)



CIC1*

1. Hella Jensen (Tetenhausen) mit Luzi – Caro; 30,00 (Dressur 30,00/Gelände 0/Springen 0)

2. Jason Böckmann (Lastrup) mit Porche Renkum; 31,30 (31,30/0/0)

3. Linus Richter (Wardenburg) mit Rayja; 32,90 (28,50/4,40/0)



U16

1. Vera Heckelmann (Norderney) mit Lütte Deern 6; 44,70 (Dressur 43,50/Gelände 1,20/Springen 0)

2. Nane Nikolaus Dehn (Schwesing) mit Zilia D; 44,80 (43,20/1,60/0)

3. Enna Weilandt (Gremesdorf) mit Carrelon; 47,70 (43,70/0/4) Weitere Informationen unter www.tierpark-stroehen.de Internationales Springturnier (CSI3*/2*) vom 19. bis 23. September in Bonheiden/BEL

Großer Preis

1. Peter Moloney (IRL) mit d’Atlantique Royale; 0/0/37,10

2. Darrag Kenny (IRL) mit Balou du Reventon; 0/0/37,97

3. Michal Kazmierczak (POL) mit Stakorado; 0/0/38,38

…

19. Kathrin Stolmeijer (Emsbüren) mit Chevenez; 4/80,43 Weitere Informationen unter www.csi-bonheiden.be Internationales Offizielles Vielseitigkeitsturnier (CICO3*/CIC2*/1*/CICOJ1*) vom 20. bis 23. September in Waregem/BEL

Nationenpreis

1. Großbritannien; 130,40

2. Frankreich; 136,40

3. Deutschland; 148,10 (Julia Krajewski/Warendorf mit Samourai du Thot, Christoph Wahler/Warendorf mit Carjatan S, Michael Jung/Horb mit FischerGreenline, Julia Mestern/Rohlsdorfer Beek mit Grand Prix IWEST)



CICO3*

1. Julia Krajewski (Warendorf) mit Samourai du Thot; 29,40 (Dressur 24,60/Springen 0/Gelände 4,80)

2. Frank Ostholt (Warendorf) mit Jum Jum; 40,00 (31,60/0/8,40)

3. Arne Bergendahl (Hamminkeln) mit Down to the Wire; 41,70 (30,10/0/11,60)



CIC2*

1. Caroline Powell (NZL) mit Chance Encounter; 48,60 (Dressur 33,00/Springen 0/Gelände 15,60)

2. Peter Thomsen (Kleinwiehe) mit Sir Boggles; 49,00 (28,20/0/20,80)

3. Harry Meade (GBR) mit Monbeg Medlar; 52,30 (31,50/2/18,80)



CIC1*

1. Jamo Verwimp (BEL) mit Tabries; 26,10 (Dressur 25,70/Springen 0/Gelände 0,40)

2. Caroline Powell (NZL) mit Mister Higgins; 30,70 (30,70/0/0)

3. Nienke van Roekel (NED) mit Geluk; 30,80 (28,60/1/1,20)

4. Michael Jung (Horb) mit Wild Wave; 31,80 (29,00/0/2,80)



Nationenpreis Junioren

1. Belgien; 106,10

2. Deutschland; 116,20 (Kaya Thomsen (Lindewitt) mit Horseware’s Barny/Konstantin Harting (Königswinter) mit Cigaline/Ann-Catrin Bierlein (Warendorf) mit Auf geht’s Fräulein Hummel)/Joelle Celina Selenkowitsch (Achim) mit Akeby’s Zum Glück)

3. Italien; 150,50



CICOJ1*

1. Jarno Verwimp (BEL) mit Extebaria van’t Verahof; 30,00 (Dressur 28,40/Springen 0/Gelände 1,60)

2. Konstantin Harting (Königswinter) mit Conil 3; 31,70 (31,70/0/0)

3. Leon Binard (BEL) mit Enzo van’t Vennehof; 33,00 (30,00/1/2) Weitere Informationen unter www.eventingwaregem.be Internationales Vielseitigkeitsturnier (CIC2*) vom 21. bis 23. September in Thal/AUT

CIC2*

1. Katharina Maria Wagner (AUT) mit Grand Coeur 3; 42,60 (Dressur 35,40/Gelände 7,20/Springen 0)

2. Daniel Dunst (AUT) mit Queen Saily; 46,50 (36,10/6,40/4)

3. Felix Sulzer (SUI) mit Lord Hayagriva; 54,70 (36,10/15,60/3)

…

10. Bodo Battenberg (Markt Rettenbach) mit Räuber Hotzenplotz; 100,30 (36,70/23,60/20) Weitere Informationen unter www.grottenhof.com