Warendorf. Die Presseabteilung der deutschen Föderation (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Weltcup-Springturnier (CSI5*-W/CSI-A) vom 10. bis 14. Oktober in Oslo

Weltcup-Springen (Auftakt neue Saison, Westeuropaliga)

1. Douglas Lindelöw (SWE) mit Zacramento; 0/0/44,67

2. Kevin Staut (FRA) mit Silver Deux de Virton HDC; 0/0/45,51

3. Edwina Tops-Alexander (AUS) mit California; 0/0/45,56

…

6. Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) mit Twenty Clary; 0/0/47,86 Weitere Informationen unter: www.oslohorseshow.com Internationales Offizielles Weltcup-Springturnier (CSIO4*-W) vom 11. bis 14. Oktober in Rabat/MAR

Großer Preis:

1. Emeric George (FRA) mit Chopin des Hayettes; 0/37,64

2. Jerome Guery (BEL) mit Celvin; 0/38,22

3. Yannick Jorand (SUI) mit Cipetto 2; 0/42,24

…

14. Marco Kutscher (Bad Essen) mit Boeckmanns Lord Pezi Junior; 4/77,19 Weitere Informationen unter: www.frmse.ma Internationales Springturnier (CSI4*) vom 12. bis 14. Oktober in Peking

Großer Preis

1. Henrik von Eckermann (SWE) mit Cincitty; 0/0/38,38

2. Ciren Bianba (CHN) mit High Sky du Sud; 0/0/40,63

3. Daniel Deusser (Rijmenam/BEL) mit Gringovantelzenhout; 0/0/40,68 Weitere Informationen unter: www.equinechina.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 8. bis 14. Oktober in Vilamoura/POR

Großer Preis

1. Juan Carlos Garcia (ITA) mit Cocodrillo; 0/0/47,68

2. Filippo Codecasa (ITA) mit Giulio 8; 0/0/49,89

3. Lisa Cubitt (NZL) mit Uncas S; 0/0/45,29

4. Pia-Luise Aufrecht-Bruggink (De Lutte/NED) mit Charmeur 436; 0/0/45,50 Weitere Informationen unter: www.vilamoura.com Internationales Offizielles Jugend-Springturnier (CSIO-Ch/P/CSIJ/U25) vom 11. bis 14. Oktober in Chevenez/SUI

Nationenpreis Children

1. Deutschland; 12 (Maya Marie Fernandez (Weiterstadt) mit Little Simba/Vivien Borgmann (Ostbevern) mit Mytender/Lasse Nölting (Neustadt) mit Carandache 2/Lisa Maria Funke (Goldenstedt) mit Ticenta)

2. Schweiz; 20

3. Niederlande; 28



Großer Preis Children

1. Magnus Schmidt (Naumburg) mit Nena 109; 0/39,82

2. Kiara-Malin Herold (Almstedt) mit Monte Bellino 2; 0/41,22

3. Lisa Maria Funke (Goldenstedt) mit Ticenta; 0/43,31



Nationenpreis Pony

1. Niederlande; 12

2. Irland; 13

3. Deutschland; 17 (Julie Thielen (Losheim) mit Bad Man/Magnus Schmidt (Naumburg) mit Vox Pop de L Aulne/Johannes Beeken (Bösel) mit Mentos Junior 2/Ann-Sophie Seidl (Regenburg) mit Berkzicht Rob)



Großer Preis Pony

1. Aisling Mcguinness (IRL) mit Calimero; 0/31,94

2. Charlotte Houston (IRL) mit Toscane Davnir; 0/33,71

3. Ann-Sophie Seidl (Regensburg) mit Berkzicht Rob; 0/35,07



Großer Preis Junioren

1. Leon Pieyre (SUI) mit Cheyenne 111 Z; 0/34,09

2. Alia Knack (Sauldorf) mit Claus Peter; 0/34,33

3. Laura Vonwyl (SUI) mit Cora XXV; 4/38,97 Weitere Informationen unter: www.oeuvray-smits.ch Internationales Offizielles Vielseitigkeitsturnier (CCIO3*) vom 11. bis 14. Oktober in Boekelo/NED

Nationenpreis

1. Deutschland; 94,00 (Julia Krajewski/Warendorf mit Samourai du Thot, Dirk Schrade/Heidmühlen mit Unteam de la Cense, Christoph Wahler/Warendorf mit Carjatan S, Ben Leuwer/Heidmühlen mit BGS Urlanmore Prince)

2. Großbritannien; 99,90

3. Schweden; 107,70



CCIO3*

1. Julia Krajewski (Warendorf) mit Samourai du Thot; 22,60 (Dressur 22,60/Gelände 0/Springen 0)

2. Laura Collett (GBR) mit London 52; 24,70 (23,10/1,60/0)

3. Tim Lips (NED) mit Bayro; 27,20 (19,20/0/8) Weitere Informationen unter: www.military-boekelo.nl Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*/2*/1*/CIC3*/2*) vom 11. bis 14. Oktober in Strzegom/POL

CCI3*

1. Michael Jung (Horb) mit Lennox 364; 30,00 (Dressur 25,60/Gelände 4,40/Springen 0)

2. Michael Jung (Horb) mit Corazon; 31,30 (26,50/4,80/0)

3. Gemma Tattersall (GBR) mit Chilli Knight; 32,10 (28,10/0/4)



CCI1* - Section A

1. Kaya Thomsen (Lindewitt) mit Horseware’s Barny; 29,70 (Dressur 29,70/Gelände 0/Springen 0)

2. Aliaksandra Yarmak (BLR) mit Lents; 35,00 (32,20/2,80/0)

3. Kaya Thomsen (Lindewitt) mit Caspar 228; 37,90 (32,70/1,20/4)



CCI1* - Section B

1. Michael Jung (Horb) mit Go For S; 28,00 (Dressur 28,00/Gelände 0/Springen 0)

2. Hella Jensen (Tetenhusen) mit Canjo; 32,20 (32,20/0/0)

3. Ann-Catrin Bierlein (Warendorf) mit Sir Scotty; 32,50 (31,70/0,80/0)



CIC2*

1. Anna Lena Schaaf (Voerde) mit Fairytale 39; 24,90 (Dressur 24,50/Springen 0/Gelände 0,40)

2. Calvin Böckmann (Lastrup) mit Altair de la Cense; 32,70 (32,70/0/0)

3. Antonia Baumgart (Düsseldorf) mit Lamango; 33,00 (29,00/4/0)



CNC1*

1. Michal Knap (POL) mit Postman Pat; 30,50 (Dressur 30,50/Springen 0/Gelände 0)

2. Veronika Prihodova (CZE) mit Expresso EV; 36,80 (32,80/4/0)

3. Petr Myska (CZE) mit Savoi Col de Joly; 37,80 (29,80/8/0)

…

12. Helen Hoffmann (Trossingen) mit Hippo’s Daiquiri; 53,70 (37,70/16/0)



CNC-P

1. Irene Mia Hastrup (DEN) mit Luzie HS; 31,70 (Dressur 31,70/Springen 0/Gelände 0)

2. Aleksandra Wicenciak (POL) mit In Persona; 32,20 (32,20/0/0)

3. Brandon Schäfer-Gehrau (Düsseldorf) mit Raskadero; 32,90 (28,90/4/0)



CNC-L

1. Jörn Warner (Düsseldorf) mit Lord Fauntleroy K; 26,40 (Dressur 26,40/Springen 0/Gelände 0)

2. Marta Dziak-Gierlicz (POL) mit Mr Magic; 30,90 (30,90/0/0)

3. Sanna Siltakorpi (FIN) mit Contigo Siempre; 31,40 (31,40/0/0) Weitere Informationen unter: www.strzegomhorsetrials.pl