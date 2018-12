Warendorf. Die Presseabteilung der deutschen Föderation (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung:

Internationales Jugend-Dressurturnier "Aachen Dressage Youngstars" (CDIJYP) vom 6. bis 9. Dezember in Aachen

Pony Team

1. Johanna Kullmann (Hamminkeln) mit Orchid’s Syria; 71,571 Prozent

2. Johanna Kullmann (Hamminkeln) mit Champ of Class 3; 71,095

3. Shona Benner (Billerbeck) mit Der kleine Sunnyboy WE; 71,000



Pony Individual

1. Johanna Kullmann (Hamminkeln) mit Champ of Class 3; 72,387 Prozent

2. Johanna Kullmann (Hamminkeln) mit Orchid’s Syria; 72,072

3. Shona Benner (Billerbeck) mit Der kleine Sunnyboy WE; 71,261



Pony Kür

1. Johanna Kullmann (Hamminkeln) mit Champ of Class 3; 75,125 Prozent

2. Shona Benner (Billerbeck) mit Der Kleine Sunnyboy WE; 74,333

3. Antonia Busch-Kuffner (Prinzhöfte) mit Daily Pleasure WE; 74,333



Junioren Team

1. Romy Allard (Dormagen) mit Summer Rose OLD; 73,030 Prozent

2. Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit ZINQ Sweetheart FH; 71,162

3. Elisabeth von Wulffen (München) mit Babylon 26; 71,061



Junioren Individual

1. Romy Allard (Dormagen) mit Summer Rose OLD; 72,598 Prozent

2. Elisabeth von Wulffen (München) mit Babylon 26; 71,569

3. Zoe Gilbers (Issum) mit Dornbusch 12; 70,392



Junioren Kür

1. Elisabeth von Wulffen (München) mit Babylon 26; 74,542 Prozent

2. Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit ZINQ Sweetheart FH; 74,500

3. Romy Allard (Dormagen) mit Summer Rose OLD; 74,375



Junge Reiter Team

1. Lia Welschof (Paderborn) mit Linus K; 74,020 Prozent

2. Kristin Biermann (Essen) mit Zwetcher; 73,333

3. Helen Erbe (Krefeld) mit Fürst Kasper; 70,588



Junge Reiter Individual

1. Kristin Biermann (Essen) mit Zwetcher; 74,069 Prozent

2. Linda Erbe (Krefeld) mit DSP Fierro; 71,225

3. Karoline Rohmann (DEN) mit Noosa Melody; 70,588



Junge Reiter Kür

1. Kristin Biermann (Essen) mit Zwetcher; 77,625 Prozent

2. Lia Welschof (Paderborn) mit Linus K; 73,875

3. Linda Erbe (Krefeld) mit DSP Fierro; 73,750

Weitere Informationen unter www.aachenyoungstars.de

Internationales Spring-, Weltcup-Dressur und Voltigierturnier (CSI4*/2*/U25/Y/J/Ch/P/Am-A/B/CDI-W/U25/V) vom 5. bis 9. Dezember in Salzburg/AUT

Großer Preis

1. Tobias Meyer (Neunkirchen-Seelscheid) mit Queentina; 0/0/45,94

2. Wilm Vermeir (BEL) mit Iq van het Steentje; 0/0/47,30

3. Emma Augier de Moussac (CZE) mit Diva; 0/0/48,50



Großer Preis U25

1. Tobias Schwarz (Herzbolzheim) mit La Belle J; 0/0/48,15

2. Magdalena Margreiter (AUT) mit Pss Denver; 0/0/52,38

3. Laureen Budde (Herford) mit Gosbodino; 4/0/43,87



Großer Preis Junge Reiter

1. Elin Ott (SUI) mit Oklahoma vh Waterschoot Z; 0/0/33,42

2. Michele Ruth (AUT) mit Th Champions League; 0/0/37,83

3. Matias Larocca (SUI) mit Diablo Blanco; 8/68,49

4. Nora Läufer (Meerbusch) mit FBW Aragorn; 8/71,23



Großer Preis Junioren

1. Stella Egger (AUT) mit Cometo; 0/37,01 im Stechen

2. Hanna Schreder (Zwiesel) mit Nasowas; 4/31,34 im Stechen

3. Marie Christine Sebesta (AUT) mit Kara Luna; 4/33,98 im Stechen



Großer Preis Pony

1. Sophie Pollak (AUT) mit Caiseal Boy; 0/43,26 im Stechen

2. Ludovica Goess-Saurau (AUT) mit Lilly Vanilly; 4/37,23 im Stechen

3. Klara Goess-Saurau (AUT) mit Caliber-De; 4/66,66

…

5. Tiara Bleicher (München) mit Vidalgo; 8/61,06



Großer Preis Children

1. Annika Neuhofer (AUT) mit Speranza N; 0/42,52 im Stechen

2. Theresa Hirnböck (AUT) mit Ramino’s Boy; 0/43,07 im Stechen

3. Antonia Hasenauer (AUT) mit Leonberg K; 0/43,68 im Stechen

4. Emma Bachl (Postmünster) mit Clever Girl; 0/46,82 im Stechen



Grand Prix

1. Benjamin Werndl (Tuntenhausen) mit Daily Mirror; 74,783 Prozent

2. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Faustus; 74,609

3. Patrik Kittel (SWE) mit Delatio; 74,609



Grand Prix Kür

1. Benjamin Werndl (Tuntenhausen) mit Daily Mirror; 80,790 Prozent

2. Patrik Kittel (SWE) mit Delatio; 80,010

3. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Faustus; 79,730



Grand Prix U25

1. Karoline Valenta (AUT) mit Valenta’s Diego; 73,291 Prozent

2. Franziska Fries (AUT) mit Atomic; 70,171

3. Lena Gundlage (Krailing) mit Campino; 68,675



Grand Prix Kür U25

1. Karoline Valenta (AUT) mit Valenta’s Diego; 74,500 Prozent

2. Franziska Fries (AUT) mit Atomic; 72,083

3. Lena Gundlage (Krailing) mit Campino; 69,750



Weltcup Voltigieren Damen

1. Nadja Büttiker (SUI) mit Keep Cool/Longenführer Nienke de Wolff; 8,457

2. Marina Mohar (SUI) mit For Ever du Chalet CH/Simone Aebi; 8,207

3. Corinna Knauf (Köln) mit Fabiola/Alexandra Knauf; 7,959



Weltcup Voltigieren Herren

1. Lorenzo Lupacchini (ITA) mit Rosenstolz 99/Longenführer Laura Carnabuci; 8,424

2. Lukas Heppler (SUI) mit Ramazotti 155/Melanie Neubauer; 8,185

3. Juan Martin Clavijo (COL) mit For Ever du Chalet CH/Simone Aebi; 7,973

4. Jannis Drewell (Gütersloh) mit Qualimero 2/Simone Drewell; 7,748



Weltcup Pas-de-Deux

1. Torben Jacobs (Köln)/Theresa-Sophie Bresch (Heidelberg) mit Danny Boy OLD/Longenführer Patric Looser; 8,690

2. Daniel Janes/Haley Smith (USA) mit Feel the Beat/Christina Ender; 8,289

3. Yvonne Oetti/Heike Hulla (AUT) mit Colorado 11/Nina Rossin; 5,342

Weitere Informationen unter www.amadeushorseindoors.at

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI5*-W) vom 7. bis 9. Dezember in La Coruna/ESP

Weltcup-Springen

1. Edwina Tops-Alexander (AUS) mit Vinchester; 0/0/42,26

2. Emanuele Gaudiano (ITA) mit Chalou; 0/0/43,01

3. Ludger Beerbaum (Hörstel) mit Cool Feeling; 0/0/43,26

Weitere Informationen unter www.csicasasnovas.com

Internationales Spring- und Dressurturnier und Hallenvielseitigkeit (CSI5*/CDI5*/CIX) vom 6. bis 9. Dezember in Genf/SUI

Großer Preis

1. Marcus Ehning (Borken) mit Pret A Tout; 0/0/38,41

2. Steve Guerdat (SUI) mit Albfuehren’s Bianca; 0/0/38,86

3. Darragh Kenny (IRL) mit Balou du Reventon; 0/0/39,38



Grand Prix

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 79,217 Prozent

2. Isabell Werth (Rheinberg) mit Emilio 107; 77,609

3. Victoria Max-Theurer (AUT) mit Blind Date 25; 71,391



Grand Prix Kür

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 84,075 Prozent

2. Isabell Werth (Rheinberg) mit Emilio 107; 83,900

3. Anne Meulendijks (NED) mit MDH Avanti N.O.P.; 76,300



Grand Prix Special

1. Victoria Max-Theurer (AUT) mit Blind Date 25; 72,000 Prozent

2. Bertrand Liegard (FRA) mit Star Wars; 68,809

3. Estelle Wettstein (SUI) mit West Side Story; 68,660

4. Jill de Ridder (Aachen) mit Whitney 341; 67,872



Hallenvielseitigkeit

1. Padraig McCarthy (IRL) mit Rosemaber Lancuest; 151,82

2. Alexander Bragg (GBR) mit Alcatraz; 148,16

3. Maxime Livido (FRA) mit Boleybawn Prince; 147,98

…

7. Michael Jung (Horb) mit Corazon; 157,92

Weitere Informationen unter www.chi-geneve.ch