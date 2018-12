Zum zweiten Mal nach 2015 gewann Dorothee Schneider (49), Team-Olympiasiegerin 2016 und Mannschafts-Europameisterin 2017 sowie bei den Weltreiterspielen in Tryon in diesem Jahr Ertse mit der Equipe, das Finale um den Nürnberger Burgpokal. Die Pferdewirtschaftsmeisterin aus dem über 1200 Jahre alten Weinort Framersheim/ Rheinhessen siegte im letzten Durchgang dieses seit 1992 organisierten Wettbewerbs für sieben- bis neunjährige Pferde in Frankfurt mit 76,537 Prozentpunkten auf dem achtjährigen Wallach First Romance von Fürst Romancier vor Isabell Werth (Rheinberg) auf Descolari (75,268) und Reitmeisterin Ingrid Klimke (Münster) auf Bluetooth OLD (74,122). (Foto: Kalle Frieler)