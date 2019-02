Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Weltcup-Springturnier und Internationale Hallenvielseitigkeit (CSI5*-W/CIX) vom 7. bis 10. Februar in Bordeaux/FRA

Großer Preis

1. Felicie Bertrand (FRA) mit Sultane des Ibis; 0/0/35,88

2. Allen Bertram (IRL) mit GK Casper; 0/0/36,11

3. Simon Delestre (FRA) mit Chesall Zimequest; 0/0/36,61

…

5. Ludger Beerbaum (Riesenbeck) mit Cool Feeling; 0/0/38,34



Weltcup-Springen

1. Daniel Deusser (Deutschland) mit Tobago Z; 0/0/46,37

2. Gregory Wathelet (BEL) mit Iron Man van de Padenborre; 0/0/47,72

3. Eduardo Alvarez Aznar (ESP) mit Rokfeller de Pleville Bois Margot; 0/0/49,16



Hallenvielseitigkeit

1. Michael Jung (Horb) mit Corazon; 7/123,86

2. Karim Florent Laghouag (FRA) mit Punch de L’Esques; 9/117,79

3. Maxime Livio (FRA) mit Boleybawn Prince; 14/122,91 Weitere Informationen unter www.jumping-bordeaux.com Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI5*/CDI5*/3*/J) vom 6. bis 10. Februar in Wellington/USA

Großer Preis

1. Martin Fuchs (SUI) mit Clooney 51; 0/0/33,13

2. Kent Farrington (USA) mit Gazelle; 0/0/33,57

3. Richie Moloney (IRL) mit Rocksy Music; 0/0/34,42

…

9. Markus Beerbaum (Thedinghausen) mit Cool Hand Luke 4; 0/0/40,71



Grand Prix

1. Adrienne Lyle (USA) mit Salvino; 74,565 Prozent

2. Shelly Francis (USA) mit Danilo; 69,478

3. Michael Klimke (Münster) mit Royal Dancer 33; 68,674



Grand Prix Special

1. Adrienne Lyle (USA) mit Salvino; 73,574 Prozent

2. Shelly Francis (USA) mit Danilo; 70,468

3. Joanne Voughan (GEO) mit Elmegardens Marquis; 66,511

4. Michael Klimke (Münster) mit Royal Dancer 33; 65,638



Grand Prix

1. Brittany Fraser-Beaulieu (CAN) mit All In; 71,304 Prozent

2. Katherine Bateson Chandler (USA) mit Alcazar; 70,696

3. Yvonne Losos de Muniz (DOM) mit Foco Loco W; 69,696

…

5. Christoph Koschel (Hagen) mit Ballentines; 67,891



Grand Prix Kür

1. Brittany Fraser-Beaulieu (CAN) mit All In; 76,520 Prozent

2. Katherine Bateson Chandler (USA) mit Alcazar; 75,705

3. Christoph Koschel (Hagen) mit Ballentines; 73,780



Junioren Team

1. Natalia Bacariza Danguillecourt (ESP) mit Romantico Ymas; 70,101 Prozent

2. Lily-Rose Lemaire (CAN) mit World Lady; 65,354

3. Mathilda von Guttenberg (Hagen) mit Fly Rio; 63,737



Junioren Individual

1. Natalia Bacariza Danguillecourt (ESP) mit Romantico Ymas; 74,412 Prozent

2. Mathilda von Guttenberg (Hagen) mit Fly Rio; 69,804

3. Lily-Rose Lemaire (CAN) mit World Lady; 64,608



Junioren Kür

1. Natalia Bacariza Danguillecourt (ESP) mit Romantico Ymas; 75,625 Prozent

2. Lily-Rose Lemaire (CAN) mit World Lady; 69,000 Weitere Informationen unter www.equestriansport.com oder www.gdf.coth.com Internationales Springturnier (CSI3*/1*) vom 7. bis 10. Februar in Kronenberg/AUT

Großer Preis

1. Lars Kersten (NED) mit Dobbey; 0/0/35,84

2. Max Thirouin (FRA) mit Utopie Villelongue; 0/0/37,18

3. Leopold van Asten (NED) mit VDL Groep Miss Untouchable; 0/0/37,72

…

8. Sophie Hinners (Vierden) mit Vittorio 8; 0/4/39,62 Weitere Informationen unter www.winter-masters.com Internationales Dressurturnier (CDI3*/J/P) vom 7. bis 10. Februar in Le Mans/FRA

Grand Prix

1. Nicolas Wagner (LUX) mit Quater Back Junior; 72,109 Prozent

2. Marcus Hermes (Billerbeck) mit Zinq Abegglen FN; 71,522

3. Diederik van Silfhout (NED) mit Expression N.O.P.; 71,370



Grand Prix Special

1. Diederik van Silfhout (NED) mit Expression N.O.P.; 71,617 Prozent

2. Marcus Hermes (Billerbeck) mit Zinq Abegglen FN; 71,298

3. Nicolas Wagner (LUX) mit Quater Back Junior; 70,936



Junioren Team

1. Lea Bonifay (FRA) mit Fantastique 16; 69,444 Prozent

2. Sanne van der Pols (NED) mit Exellentie; 69,141

3. Sanne van der Pols (NED) mit Cuvanck PP; 67,879



Junioren Individual

1. Sanne van der Pols (NED) mit Cuvanck PP; 70,196 Prozent

2. Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Sweetheart FH; 69,706

3. Lea Bonifay (FRA) mit Fantastique 16; 68,480



Junioren Kür

1. Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Sweetheart FH; 74,733 Prozent

2. Sanne van der Pols (NED) mit Cuvanck PP; 73,933

3. Hector Milochevitch (FRA) mit Bernardo R; 72,600



Pony Team

1. Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit Classic Dream FH; 74,286 Prozent

2. Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Coriander FN, 73,476

3. Lara Van Nek (NED) mit Baumann’s Despino; 72,048



Pony Individual

1. Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Coriander FN, 73,378 Prozent

2. Lara Van Nek (NED) mit Baumann’s Despino; 70,631

3. Robin Heiden (NED) mit Colourfull Cannonball; 70,405



Pony Kür

1. Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Coriander FN, 82,333 Prozent

2. Robin Heiden (NED) mit Colourfull Cannonball; 77,667

3. Lara Van Nek (NED) mit Baumann’s Despino; 77,000 Weitere Informationen unter www.pole-europeen-du-cheval.com Internationales Dressurturnier (CDI3*/P) vom 8. bis 10. Februar in Sopot/POL

Grand Prix

1. Minna Telde (SWE) mit Isac; 71,913 Prozent

2. Katarzyna Milczarek (POL) mit Dzeko; 68,652

3. Märit Olofsson Nääs (SWE) mit Strolchi; 67,435

…

5. Alina Röhricht (Dortmund) mit Atlantis; 64,435



Grand Prix Special

1. Minna Telde (SWE) mit Isac; 69,894 Prozent

2. Katarzyna Milczarek (POL) mit Dzeko; 68,511

3. Alina Röhricht (Dortmund) mit Atlantis; 66,191



Grand Prix Kür

1. Märit Olofsson Nääs (SWE) mit Strolchi; 69,665 Prozent

2. Clara Espinosa (SWE) mit Gordon; 68,155

3. Silvia Rizzo (ITA) mit Ducati; 67,385



Pony Team

1. Shona Benner (Billerbeck) mit Der Kleine Sunnyboy WE; 70,333 Prozent

2. Tatum Nugteren (NED) mit Del Piero; 69,190

3. Barbora Jakilaite (LTU) mit Rohlsdorfs Havanna; 68,571



Pony Individual

1. Shona Benner (Billerbeck) mit Der Kleine Sunnyboy WE; 71,189 Prozent

2. Shona Benner (Billerbeck) mit Nobels Boy H; 70,514

3. Tatum Nugteren (NED) mit Del Piero; 69,459



Pony Kür

1. Tatum Nugteren (NED) mit Del Piero; 73,255 Prozent

2. Shona Benner (Billerbeck) mit Nobels Boy H; 72,590

3. Barbora Jakilaite (LTU) mit Rohlsdorfs Havanna; 68,685 Weitere Informationen unter www.hipodrom.sopot.pl