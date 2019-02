Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Weltcup-Dressur- und Springturnier "VR Classics" (CDI-W/CSI3*) vom 14. bis 17. Februar in Neumünster

Großer Preis der Springreiter

1. Peder Fredericson (SWE) mit H&M Christian K; 0/0/38,57

2. Willem Greve (NED) mit Carambole; 0/0/38,91

3. Albert Zoer NED) mit Florian; 0/0/38,93

…

6. Nisse Lüneburg (Hetlingen) mit Luca Toni 27; 0/8/42,36



Grand Prix

1. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Pathetique; 75,000 Prozent

2. Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Annabelle 110; 0/0/72,000

3. Charlott-Maria Schürmann (Gehrde) mit Burlington FRH; 71,700



Grand Prix Special

1. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Pathetique; 73,471 Prozent

2. Charlott-Maria Schürmann (Gehrde) mit Burlington FRH; 71,922

3. Kristina Bröring-Sprehe (Dinklage) mit Destiny OLD; 71,490



Grand Prix

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Weihegold OLD; 82,565 Prozent

2. Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Damsey FRH; 76,413

3. Judy Reynolds (IRL) mit Vancouver K; 75,109



Grand Prix Kür

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Weihegold OLD; 86,810 Prozent

2. Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Damsey FRH; 83,825

3. Judy Reynolds (IRL) mit Vancouver K; 82,750 Weitere Informationen unter www.reitturnier-neumuenster.de

Internationales Springturnier (CSI5*) vom 15. bis 17. Februar in Hong Kong/HKG

Großer Preis

1. Denis Lynch (IRL) mit Chablis; 0/0/39,35

2. Simon Delestre (FRA) mit Uccello de Will; 0/0/47,07

3. Pius Schwizer (SUI) mit About A Dream; 0/4/38,56

…

6. Mike Patrick Leichle (Schnarup-Thumby) mit Zara; 5/1/48,05 Weitere Informationen unter www.longinesmasters.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 12. bis 17. Februar in Wellington/USA

Großer Preis

1. Nicole Shahinian-Simpson (USA) mit Akuna Mattata; 0/0/37,085

2. Spencer Smith (USA) mit Quality FZ; 0/4/38,711

3. Laura Chapot (USA) mit Chandon Blue; 4/67,22

…

17. Markus Beerbaum (Thedinghausen) mit Daylight VDL; 8/70,99 Weitere Informationen unter www.equestriansport.com