Abu Dhabi. Mit einem deutschen Erfolg endete beim Internationalen Offiziellen Springreiter-Turnier (CSIO) der Vereinigten Arabischen Emirate in Abu Dhabi der Große Preis. Zwei Tage vor Abschluss des CSIO der Vereinigten Arabischen Emirate gewann der deutsche Exmeister Phlipp Weishaupt (Riesenbeck) den mit 165.000 Euro dotierten Grand Prix. Mit klarer Bestzeit in der zweite Runde siegte der 33 Jahre alte Bereiter im Stall von Ludger Beerbaum auf der zwölfjährigen Stute Catokia und sackte für seinen Chef 41.250 Euro ein. Der Sohn eines Pferdehändlers aus Jettingen bei Günsburg war als einziger in beiden Umläufen fehlerlos geblieben. Zweite wurde überraschend die Dänin Tina Lund (37) auf dem Hengst Carollo (33.000) mit einem Strafpunkt für Zeitüberschreitung. Den dritten Platz mit ebenfalls einem Zeitfehlertpunkt belegte Abdullah Mohul Al Marri (Arabnische Emirate) auf James (24.750), als Vierte platzierte sich – auch ein Strafpunkt – Mariam Schneider (38) aus dem Turnierstall von Jörg Naeve aus Bovenau/ Holstein auf dem Wallach Fidelius (16.500). Die weiteren deutschen Starter blieben unplatziert. Den Abschluss des 5-Sterne-CSIO bildet am Samstag der Preis der Nationen.