…von Ulli Kasselmann „Die Riders Tour geht weiter…“ (Ulli Kasselmann, Miterfinder der 2001 ins Leben gerufenen Turnierreihe mit Finale für Springreiter, nachdem zunächst die Serie für 20019 in Frage stand. Auf dem Kasselmannhof in Hagen a.T.W. beginnt im Rahmen des Turniers „Horses and Dreams“ Ende April wie in den letzten Jahren die Tour).