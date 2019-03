Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Springturnier (CSI5*) vom 28. Februar bis 2. März in Doha/QAT (Global Champions Tour)

Großer Preis

1. Julien Epaillard (FRA) mit Usual Suspect d’Auge; 0/0/40,11

2. Ben Maher (GBR) mit Explosion W; 0/0/40,55

3. Nicola Philippaerts (BEL) mit H&M Chilli Willi; 0/0/43,43

…

10. Ludger Beerbaum (Riesenbeck) mit Cool Feeling; 5/86,65 Weitere Informationen unter www.alshaqab.com oder www.globalchampionstour.com Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI4*/U25/CDI3*/1*/J) vom 26. Februar bis 3. März in Wellington/USA

Großer Preis

1. Samuel Parot (CHI) mit Atlantis; 0/4/43,371

2. Eve Jobs (USA) mit Venue D’Fees des Hazalles; 0/7/48,844

3. Juan Manuel Gallego (COL) mit Coulash van de Broy Z; 4/77,46

…

13. Markus Beerbaum (Thedinghausen) mit Daylight VDL; 9/81,1



Großer Preis U25

1. David Oberkircher (USA) mit Upper; 0/0/35,107

2. Daniel Coyle (IRL) mit CHS Krooze; 0/0/36,191

3. Ailish Cunniffe (USA) mit Baloucento 2; 0/0/36,225

…

7. Jessica Frey (Simmersfeld) mit Zartoes; 1/75,2



Grand Prix der Dressur

1. Charlotte Jorst (USA) mit Kastels Nintendo; 71,152 Prozent

2. Yvonne Losos de Muniz (DOM) mit Foco Loco W; 69,543

3. Masanao Takahashi (JPN) mit Eaton Unitechno; 68,739

…

5. Michael Klimke (Münster) mit Royal Dancer 33; 68,457



Grand Prix Special

1. Charlotte Jorst (USA) mit Kastels Nintendo; 72,447 Prozent

2. Heathre Blitz (USA) mit Semper Fidelis; 71,170

3. Rebecca Waite (USA) mit Doktor; 68,936

…

8. Michael Klimke (Münster) mit Royal Dancer 33; 67,553



Junioren Team

1. Natalia Bacariza Danguillecourt (ESP) mit Romantico Ymas; 69,596 Prozent

2. Mathilda von Guttenberg (Hagen) mit Fly Rio; 66,313

3. Katie Teehan (USA) imt Zinca; 63,939



Junioren Individual

1. Natalia Bacariza Danguillecourt (ESP) mit Romantico Ymas; 70,882 Prozent

2. Mathilda von Guttenberg (Hagen) mit Fly Rio; 69,069

3. Katie Teehan (USA) imt Zinca; 66,667



Junioren Kür

1. Natalia Bacariza Danguillecourt (ESP) mit Romantico Ymas; 76,458 Prozent

2. Mathilda von Guttenberg (Hagen) mit Fly Rio; 72,967

3. Katie Teehan (USA) imt Zinca; 67,817 Weitere Informationen unter www.equestriansport.com oder www.gdf.coth.com Internationales Springturnier (CSI4* - Sunshine Tour) vom 26. Februar bis 3. März in Vejer de la Frontera/ESP

Großer Preis

1. Peter Moloney (IRL) mit Ornellaia; 0/0/43,25

2. Carlo Pfyffer (SUI) mit Intermezzo; 0/0/44,10

3. Fredrik Jönssen (SWE) mit Cold Play; 0/0/44,31

…

17. Torben Köhlbrandt (Emsdetten) mit Macao; 4/78,55 Weitere Informationen unter www.sunshinetour.net Internationales Dressurturnier (CDI4*/Y/J/Ch/P) vom 27. Februar bis 3. März in Lier/BEL

Grand Prix

1. Nicolas Wagner (LUX) mit Quater Back Junior; 72,848 Prozent

2. Anne Meulendijks (NED) mit MDH Avanti N.O.P.; 72,609

3. Diederik van Silfhout (NED) mit Expression N.O.P.; 71,453

…

7. Andrea Timpe (Hattingen) mit Don Darwin; 70,087



Grand Prix Special

1. Nicolas Wagner (LUX) mit Quater Back Junior; 75,553 Prozent

2. Fanny Verliefden (BEL) mit Indoctro V/D Steenblok; 72,638

3. Simon Missiaen (BEL) mit Charlie; 70,936

…

7. Andrea Timpe (Hattingen) mit Don Darwin; 69,319



Grand Prix Kür

1. Anne Meulendijks (NED) mit MDH Avanti N.O.P.; 76,445 Prozent

2. Diederik van Silfhout (NED) mit Expression N.O.P.; 75,550

3. Ulrike Prunthaller (AUT) mit Bartlgut’s Quebec; 75,050

4. Heiner Schiergen (Krefeld) mit Aaron; 72,995



Junge Reiter Team

1. Semmieke Rothenberger (Bad Homburg) mit Dissertation; 73,333 Prozent

2. Thalia Rockx (NED) mit Gerda Nova; 70,735

3. Febe van Zwambagt (NED) mit FS Las Vegas; 69,706



Junge Reiter Individual

1. Febe van Zwambagt (NED) mit FS Las Vegas; 71,961 Prozent

2. Kimberly Pap (NED) mit Vloet Victory; 71,814

3. Thalia Rockx (NED) mit Gerda Nova; 70,147

…

5. Sophie Reef (Bad Bentheim) mit Rue Noblesse; 69,265



Junge Reiter Kür

1. Thalia Rockx (NED) mit Gerda Nova; 75,125 Prozent

2. Laura Luyten (BEL) mit J2L Lamboghini; 73,333

3. Fabienne Jongen (NED) mit Botticelli; 72,917

…

5. Sophie Reef (Bad Bentheim) mit Rue Noblesse; 71,125



Junioren Team

1. Micky Schelstraete (NED) mit Grand-Charmeur; 71,616 Proznt

2. Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Sweetheart FH; 71,121

3. Kateljne Maes (BEL) mit Ibou van de Kapelhoef; 69,596



Junioren Individual

1. Kateljne Maes (BEL) mit Ibou van de Kapelhoef; 70,539 Prozent

2. Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Sweetheart FH; 69,902

3. Franziska Noelken (Bad Honnef) mit Rigamento Royal; 69,608



Junioren Kür

1. Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Sweetheart FH; 75,708 Prozent

2. Kateljne Maes (BEL) mit Ibou van de Kapelhoef; 73,417

3. Amber van den Steen (BEL) mit Fame; 72,250



Pony Team

1. Shona Benner (Billerbeck) mit Der Kleine Sunnyboy WE; 73,476 Prozent

2. Antonia Busch-Kuffner (Prinzhöfte) mit Daily Pleasure WE; 72,190

3. Micky Schelstraete (NED) mit Elin’s Noncisdador; 71,810



Pony Individual

1. Shona Benner (Billerbeck) mit Der Kleine Sunnyboy WE; 74,955 Prozent

2. Johanna Kullmann (Hamminkeln) mit Champ of Class; 73,243

3. Antonia Busch-Kuffner (Prinzhöfte) mit Daily Pleasure WE; 72,162



Pony Kür

1. Shona Benner (Billerbeck) mit Der Kleine Sunnyboy WE; 78,958 Prozent

2. Micky Schelstraete (NED) mit Elin’s Noncisdador; 77,250

3. Johanna Kullmann (Hamminkeln) mit Champ of Class; 76,917



Pony Individual

1. Lara van Nek (NED) mit Fariska; 70,119 Prozent

2. Lisa Steisslinger (Böblingen) mit Caddylack; 70,000

3. Alexander Goovaerts (BEL) mit Habiba vh Bloemenhof; 66,905



Children Team

1. Lara van Nek (NED) mit Fariska; 75,513 Prozent

2. Lisa Steisslinger (Böblingen) mit Caddylack; 72,308

3. Alexander Goovaerts (BEL) mit Habiba vh Bloemenhof; 68,590



Children Individual

1. Lara van Nek (NED) mit Fariska; 70,119 Prozent

2. Lisa Steisslinger (Böblingen) mit Caddylack; 70,000

3. Alexander Goovaerts (BEL) mit Habiba vh Bloemenhof; 66,905 Weitere Informationen unter www.cdilier.be