Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Dressur- und Springturnier (CDI4*/CSI4*) vom 7. bis 10. März in Dortmund

Großer Preis

1. Michael Jung (Horb) mit fischerChelsea; 0/0/35,72

2. Robert Whitaker (GBR) mit Catwalker IV; 0/0/36,47

3. Rodrigo Giesteira Almeida (POR) mit GC Chopin’s Bushi, 0/0/37,15



U25 Ey Cup

1. Kim Emmen (NED) mit Delvaux; 070/34,61

2. Jan Andre Schulze Niehues (Warendorf) mit Fitch; 0/4/36,53

3. Nisa Nooren (NED) mit Dienellie; 0/8/33,43



Grand Prix

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Emilio; 76,804 Prozent

2. Isabell Werth mit Don Johnson FRH; 74,587

3. Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus; 73,826



Grand Prix Special

1. Isabell Werth mit Emilio; 79,128

2. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Zaire-E; 75,489

3. Therese Nilshagen (SWE) mit Dante Weltino OLD; 74,085



Grand Prix Kür

1. Isabell Werth mit Don Johnson FRH; 81,595

2. Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus; 76,840

3. Maria Caetano (POR) mit 72,805



Derby Dressage Cup

Finale

1. Nina Kudernak (Dreieich) mit Dione; 69,744

2. Alexa Westendarp (Wallenhorst) mit Der Prinz; 69,209

3. Katharina Hemmer (Erwitte) mit Don Angelo; 69,140 Weitere Informationen unter www.escon-marketing.de Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI5*/CDI5*) vom 6. bis 9.März in Doha/QAT

Großer Preis

1. Pieter Devos (BEL) mit Espoir; 0/0/42,18

2. Nicola Philippaerts (BEL) mit H&M Chilli Willi; 0/0/44,42

3. Emanuele Gaudiano (ITA) mit Chalou; 0/4/42,74

…

5. Ludger Beerbaum (Riesenbeck) mit Cool Feeling; 1/65,45



Grand Prix

1. Minna Telde (SWE) mit Isac; 71,543 Prozent

2. Danielle Heijkoop (NED) mit Badari; 70,804

3. Henri Ruoste (FIN) mit Rossetti; 70,522

…

13. Insa Hansen (Hagen) mit Diamond’s Diva; 67,957



Grand Pix Special

1. Henri Ruoste (FIN) mit Rossetti; 71,915

2. Nicole Vazquez Kremer (ESP) mit Wonder; 68,745

3. Insa Hansen (Hagen) mit Rossetti; 67,277 Weitere Informationen unter: www.alshaqab.com oder www.globalchampionstour.com Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI3*/CDI4*) vom 6. bis 10.März in Herning/DEN

Großer Preis

1. Marco Kutscher (Bad Essen) mit Charco; 0/0/36,47

2. Douglas Lindelöw (SWE) mit Casquo Blue; 0/0/36,91

3. Nisse Lüneburg (Hetlingen) mit Luca Toni; 0/0/37,14



Grand Prix

1. Cathrine Dufour (DEN) mit Atterupgaards Cassidy; 79,065

2. Daniel Bachmann Andersen (DEN) mit Blue Hors Don Olymbrio; 78,283

3. Severo Jurado Lopez (ESP) mit Fiontini; 75,913

…

8. Bernadette Brune (Westerstede) mit Spirit of the Age OLD; 69,217



Grand Prix Kür

1. Cathrine Dufour (DEN) mit Atterupgaards Cassidy; 86,500

2. Daniel Bachmann Andersen (DEN) mit Blue Hors Don Olymbrio; 82,540

3. Severo Jurado Lopez (ESP) mit Fiontini; 80,185

…

8. Bernadette Brune (Westerstede) mit Spirit of the Age OLD, 72,530 Weitere Informationen unter: www.dvherning.dk Internationales Springturnier (CSI5*) vom 5. bis 10. März in Wellington/USA

Großer Preis

1. Daniel Bluman (ISR) mit Ladriano Z; 0/0/37,413

2. Karen Polle (JPN) mit Sari; 0/0/37,58

3. Beezie Madden (USA) mit Breitling LS; 0/0/37,768

…

20. Markus Beerbaum (Thedinghausen) mit Cool Hand Luke; 5/84,6 Weitere Informationen unter www.equestriansport.com Internationales Springturnier (CSI3*-W) vom 6. bis 10. März in Ocala/USA

Weltcup

1. Brian Moogre (USA) mit MTM Vivre le Reve; 0/0/41,29

2. Andre Thieme (Plau am See) mit Aretino; 0/0/41,56

3. Sharn Wordley (NZL) mit Casper; 0/0/43,96 Weitere Informationen unter: www.liveoakinternational.com