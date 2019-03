Das 67. Internationale Springreiterturnier in der Dortmunder Westfalenhalle ist seit einigen Tagen Vergangenheit, einer erinnert sich noch ganz besonders an den CSI vor 40 Jahren: Franke Sloothaak (61). Er gewann damals 1979 auf dem Schimmel Rex The Robber „mein erstes Weltcupspringen“. Das 17-jährige Ausnahmetalent hatte der zweimalige Olympiasieger Alwin Schockemöhle aus den Niederlanden 1976 nach Mühlen geholt, 1979 nahm Sloothaak die deutsche Staatsbürgerschaft an, er wurde danach dreimal Weltmeister und zweimal Olympiasieger außerdem dreimal deutscher Titelträger, 80 Nationen-Preise ritt er für Deutschland. Am Wochenende ist er sportlicher Leiter bei Braunschweig Classico.