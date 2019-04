Auf dem Foto (von links) Maurice Tebbel, Helen Langehanenberg, Ulli Kasselmann und dessen Sohn Francois (Foto: PSI/ Offz) Hagen a.T.W. In 20 Tagen beginnt der internationale große Turniersport von Deutschland in Hagen am Teutoburger Wald auf dem Kasselmannhof. In der Dressur liegt zum Beispiel die Nennung der sechsmaligen Olympiasiegerin Isabell Werth bereits vor. Im Springen hat die Riders Tour ihre diesjährige Premiere. In knapp drei Wochen geht`s los - dann heißt es Horses & Dreams meets France! Vom 24. bis 28. April 2019 wird das Spitzen-Event wieder Top Sport, Lifestyle und Kultur auf dem Hof Kasselmann in diesem Jahr mit dem Gastland Frankreich vereinen. Das hochkarätige Sportprogramm im Almased Dressurstadion lockt erneut die Weltspitze an. Bekannte Namen wie Isabell Werth, Ingrid Klimke, Jessica von Bredow-Werndl und Helen Langehanenberg haben ihre Nennungen bereits abgegeben! Da sind nicht nur die 4*-Touren beliebt, sondern auch die Prüfungen für junge Pferde, was Helen Langehanenberg zu schätzen weiß. So bringt sie gleich zwei achtjährige Pferde mit, um die erste Qualifikation für den NÜRNBERGER Burg-Pokal mitzureiten. Ebenfalls wird bei Horses & Dreams wieder die erste Qualifikation für den Louisdor-Preis ausgerichtet sowie das Finale der Amateur Tour des Ankumer Dressur Club. Im Springstadion dagegen gibt es aufregende Änderungen im sportlichen Programm! „Aus unserer Erfahrung zeigt sich, dass es vorteilhaft ist, die Pferde sechsjährige an die Turnierluft heranzuführen“, erklärt Francois Kasselmann die neue Youngster Tour für sechs- und siebenjährigen Pferde. Anstelle der internationalen Amateur-Tour (SML-Tour) wird es eine neue CSI-2*-Tour geben, sowie die erste Etappe des U25-Springpokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport. „Ohne Jugendförderung gibt es keinen Spitzensport, deshalb ist es uns so wichtig, die jungen Reiter zu unterstützen“, betonte Hausherr Ullrich Kasselmann. Der Team-Bronzemedaillen-Gewinner bei den Weltreiterspielen in Tryon 2018, Maurice Tebbel, ist seiner Meinung: „Großes Lob an die Familie Kasselmann, die neuen Prüfungen sind für uns alle eine super Sache.“ Tebbel wird aufgrund dieser Änderungen viele seiner Pferde mit nach Hagen bringen können, sowohl die jungen als auch seine Spitzenkandidaten für die Große Tour, die erste Etappe der neubenannten BEMER-Riders Tour.



Seit Jahren wird auf dem Borgberg bei Horses and Dreams nicht nur feiner Spitzensport geboten, sondern auch zusätzlich etwas für Herz und Seele. Das diesjährige Gastland Frankreich bringt eine Vielfalt an Künstlern, Musik und Köstlichkeiten mit. „Wir sind wirklich ganz stolz, dass Lorenzo mit seiner Carmague-Herde bei der großen Gala-Show dabei sein wird und das, im perfekten Licht unter unserer ganz neuen Flutlicht-Anlage“, sagt Senior-Chef Ullrich Kasselmann stolz. Der aus Südfrankreich stammende Reiter wird neben Feuerreiter Roland Heis die Zuschauer der Gala-Show „Vive la France“, präsentiert von „tv Hören und Sehen“, zum Schwärmen bringen. Sängerin Frederike Haas und Akkordeon-Spieler Vasilly Dück werden für klassische französische Klänge sorgen und die weltbekannten Lieder von Edith Piaff präsentieren.



In 2018 wurde die Premiere der Horses&Dreams-Online Auction gefeiert und diese ist mit großem Erfolg bei allen Beteiligten in Erinnerung geblieben. Im zweiten Jahr werden nun nicht nur Dressurpferde, sondern auch Springpferde aus dem Stall Paul Schockemöhle ins Auktionslot aufgenommen.



Eintrittskarten für Horses & Dreams meets France gibt es online unter: horses-and-dreams-ticketshop.reservix.de/events.