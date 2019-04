Göteborg. Einen guten Start ins 41. Finale um den Springreiter-Weltcup hatten die drei deutschen in Göteborg, der Sieg ging an den Schweizer Steve Guerdat in der Konkurrenz gegen die Uhr. Das 41. Finale um den Springreiter-Weltpokal seit 1979 begann mit einem Erfolg des zweimaligen Cupgewinners Steve Guerdat. Der Schweizer siegte in der Zeitprüfung als Auftakt von insgesamt drei Prüfungen auf dem Rappwallach Alamo vor den drei Belgiern Pieter Devos auf Apart, Olivier Philippaerts auf Legend of Love und Francois Mathy junior auf Casanova, Vizeweltmeister Martin Fuchs (Schweiz) wurde auf Clooney Fünfter vor dem Spanier Eduardo Alvarez Aznar auf Rokfeller und Christian Ahlmann (Marl) auf Clintrexo Z. Daniel Deußer (Reijmenam) erreichte auf der Stute Scuderia Bestzeit, doch ein Abwurf – drei Strafsekunden – drückte den zweimaligen deutschen Meister auf den achten Rang hinab. Ludger Beerbaum (Riesenbeck), 1993 erster deutscher Weltcupgewinner, war ohne Fehler knapp fünf Sekunden langsamer als der Eidgenosse an der Spitze und wurde mit Casello auf Platz 17 nach dem ersten Tag geführt. Steve Guerdat, Olympiasieger in London 2012 und bei den Weltreiterspielen in Tryon im letzten Jahr mit Bronze dekoriert, übernahm gleichzeitig die Spitze im Gesamtklassement mit 34 Punkten, dahinter folgen Devos (32), Philippaerts (31), Mathy (30) und Fuchs (28) sowie Aznar (28). Ahlmann weist 27 Punkte auf, Deußer 26 und Beerbaum 17. Nach dem Reglement erhält der Sieger in den beiden ersten Konkurrenzen jeweils einen Punkt mehr als Starter beim ersten Springen, die anderen Platzierten jeweils einen Zähler weniger. Nach zwei Konkurrenzen werden die Zähler umgerechnet in Fehlerpunkte. Für den Schweizer Beat Mändli, Pokalgewinner 2007, ist der Weltcup bereits zu Ende, er wurde auf der Stute Dsarie eliminiert. Cupverteidigerin Beezie Madden (USA) belegte auf dem Hengst Breitling S – ein Abwurf – den zehnten Platz (24 Wertungspunkte). Das zweite Wertungsspringen am Freitagabend (ab 18.00) ist mit einem Umlauf und einem Stechen ausgeschrieben und mit 150.000 Euro dotiert. Das Zeitspringen war mit 100.000 Euro ausgelegt und brachte Guerdat 23.000 € Prämie. Resultat 1. Wertungsprüfung