Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Weltcup-Spring- und Dressurturnier Finale (CSI-W/CSIY/CDI-W) vom 3. bis 7. April in Göteborg/SWE

Finale Weltcup Springen

1. Steve Guerdat (SUI); 2 Strafpunkte (Finale II 2 Strafpunkte/Finale III Round A 0 Strafpunkte/Round B 0/65,05)

2. Martin Fuchs (SUI); 3 (3/0/0/66,57)

3. Peder Fredericson (SWE); 5 (1/4/0/67,38)

4. Daniel Deusser (Reijmenam/ Belgien) 6 (6/0/0/66,05)

…

14. Christian Ahlmann (Marl); 28 (11/8/9/68,63)

…

19. Ludger Beerbaum (Riesenbeck); 12 (8/4/ret.)



Finale Weltcup Dressur

Grand Prix

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Weihegold OLD; 81,755 Prozent

2. Laura Graves (USA) mit Verdades; 80,109

3. Daniel Bachmann Andersen (DEN) mit Blue Hors Zack; 78,152

…

5. Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Damsey FRH; 76,957

…

11. Benjamin Werndl (Aubenhausen) mit Daily Mirror; 73,758



Grand Prix Kür

1. Isabell Werth mit Weihegold OLD; 88,871 Prozent

2. Laura Graves (USA) mit Verdades; 87,179

3. Helen Langehanenberg mit Damsey FRH; 86,571

…

12. Benjamin Werndel mit Daily Mirror; 79,118

Weitere Informationen unter www.gothenburghorseshow.com Internationales Offizielles Jugend-Springturnier (CSIOCh/J/Y/P) vom 4. bis 7. April in Opglabbeek/BEL

Nationenpreis Junge Reiter

1. Belgien; 5

2. Schweiz; 14

3. Deutschland; 17 (Kathrin Stolmeijer/Emsdetten mit Chevenez, Henry Delfs/ Steinburg mit D Consuela, Anna-Maria Grimm/Rödermark mit Meteor H, Max Haunhorst/Hagen mit Chaccara).



Großer Preis

1. Elin Ott (SUI) mit Nanu II; 0/0/38,78

2. Phillippa W. Linde (DEN) mit Casmann 2; 0/0/38,98

3. Konstantin Deeken Künnemann (DEN) mit Ak’s Crowney; 0/0/40,14

…

5. Kathrin Stolmeijer (Emsdetten) mit Dedicasse du Bois de Buisseret; 0/0/49,79



Nationenpreis Junioren

1. Großbritannien; 12/150,29

2. Deutschland; 16/140,06 (Beeke Carstensen/ Sollwitt mit Caretina, Britt Roth/ Freimersheim mit Thekla Carola, Calvin Böckmann/ Lastrup mit Channing L NRW und Hannes Ahlmann/Reher mit Doolys)

3. Belgien; 16



Großer Preis

1. Jennifer Kuehnle (IRL) mit Consun; 0/0/36,39

2. Theodor Linde (DEN) mit Salto des Nauves HDC; 0/0/36,85

3. Hannes Ahlmann (Reher) mit Nerrado; 0/0/37,21



Nationenpreis Children

1. Frankreich; 8

2. Deutschland; 10 (Tjade Carstensen/ Sollwitt mit Venetzia, Lisa Maria Funke/ Goldenstedt mit Ticenta, Mathies Rüder/ Fehmarn mit Latigo 18 und Mikka Roth/ Freimersheim mit Atthina)

3. Belgien; 12



Großer Preis

1. Luiz Felipe Neto de Azevedo (BEL) mit Signora; 0/0/45,53

2. Mikka Roth (Freimersheim) mit Atthina; 0/4/46,71

3. Robbe van Boxstael (BEL) mit Elle de Laubry; 0/4/50,99



Nationenpreis Pony

1. Frankreich; 12

2. Großbritannien; 13

3. Irland; 18

…

6. Deutschland; 46 (Johanna Beckmann/ Brunsbüttel mit Crazy Hardbreaker, Magnus Schmidt/ Naumburg mit Deesje, Ann-Sophie Seidl/ Regensburg mit Berkzicht Rob und Lara Tönnissen/ Senden mit Clarissa NRW)



Großer Preis

1. Katie Power (IRL) mit Ghost Rider; 0/4/39,63

2. Jeanne Hirel (FRA) mit Armene du Costilg; 0/4/40,88

3. Lila Bremner (GBR) mit Lapislazuli; 1/79,02

…

11. Lara Tönnissen (Senden) mit Clarissa NRW; 5/79,70 Weitere Informationen unter www.sentowerpark.com Internationales Springturnier (CSI3*/2*) vom 3. bis 7. April in Bonheiden/BEL

Großer Preis

1. Christophe Vanderhasselt (BEL) mit Identity Vitseroel; 0/0/37,73

2. Siebe Kramer (NED) mit Zizi Donaldson; 0/0/38,53

3. Titouan Schumacher (FRAU) mit Atome Z; 0/0/39,10

…

28. Harm Lahde (Hesslingen) mit Oak Grove’s Heartfelt; 8/66,90 Weitere Informationen unter www.jumping-bonheiden.be Internationales Springturnier (CSI3* - Toscana Tour) vom 1. bis 7. April in Arezzo/ITA

Großer Preis

1. Frederique Fabre Delbos (SUI) mit Upicor Manathis; 0/0/49,15

2. Emilio Bicocchi (ITA) mit Faliane W; 0/0/49,60

3. Francesca Ciriesi (ITA) mit Call Me Spock; 0/0/50,54

…

14. Holger Wenz (Bad Laer) mit Conner; 4/85,81 Weitere Informationen unter www.arezzoequestriancentre.com Internationales Springturnier (CSI4*) vom 3. bis 7. April in Gorla Minore/ITA

Großer Preis

1. Olivier Perreau (FRA) mit Venizia D’Aiguilly; 0/0/33,91

2. Max Thirouin (FRA) mit Utopie Villelongue; 0/0/34,37

3. Nicolas Delmotte (FRA) mit Ilex VP; 0/0/35,33

…

7. Simone Blum (Zolling) mit DSP Alice; 0/0/36,01 Weitere Informationen unter www.equieffe.it Internationales Dressurturnier (CDI3*) vom 5. bis 7. April in Zakrzow/POL

Grand Prix

1. Boaventura Freire (POR) mit Sai Baba Plus; 70,522 Prozent

2. Zaneta Skowronska-Kozubik (POL) mit Romantic P; 67,957

3. Dina Ellermann (EST) mit Donna Anna; 67,587

…

6. Alina Röhricht (Dortmund) mit Atlantis; 66,674



Grand Prix Special

1. Katarzyna Milczarek (POL) mit Dzeko; 70,447 Prozent

2. Mohd Qabil Ambak Dato’Mahamad Fathil (MAS) mit Delatio; 67,532

3. Libuse Mencke (CZE) mit Syrio 2; 66,681

4. Alina Röhricht (Dortmund) mit Atlantis; 66,234 Weitere Informationen unter www.cdizakrzow.com Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S/2*-S/1*/CCIP2-L) vom 5. bis 7. April in Strzegom/POL

CCI4*-S

1. Tim Lips (NED) mit Bayro; 30,20 (Dressur 24,20/Gelände 6/Springen 0)

2. Yoshiaki Oiwa (JPN) mit Calle 44; 41,60 (28,40/5,20/8)

3. Katrin Khoddam-Hazrati (AUT) mit Oklahoma 2; 47,20 (40,80/6,40/0)

4. Andreas Dibowski (Döhle) mit FRH Butts Avedon; 48,90 (34,90/4,80/9,20)



CCI3*-S

1. Mateusz Kiempa (POL) mit Libertina; 38,00 (Dressur 26,80/Gelände 11,20/Springen 0)

2. Yoshiaki Oiwa (JPN) mit Bart L JRA; 38,20 (28,20/5,60/4,40)

3. Jan Kaminski (POL) mit Senior; 39,00 (35,00/4/0)

…

6. Jule Wewer (Hamburg) mit Ruling Spirit; 40,40 (28,00/8,40/49)



CCI2*-S

1. Myrle Schoones (NED) mit Dimitri; 28,50 (Dressur 28,10/Gelände 0,40/Springen 0)

2. Bjinse Venderbosch (NED) mit Vesuve d’Aveyron; 28,90 (28,90/0/0)

3. Antonia von Baath (Salzhausen) mit Freddie C; 29,90 (29,90/0/0)



CCI1*-Intro

1. Vanessa Bölting (Münster) mit Baumann’s Filou; 24,00 (Dressur 24,00/Springen 0/Gelände 0)

2. Veera Manninen (FIN) mit Sir Greg; 28,70 (28,70/0/0)

3. Mateusz Kiempa (POL) mit Pitagoras; 29,90 (29,90/0/0)



CCIP2-L

1. Siw Kaas (DEN) mit Hesteklewa Be My Best Smokey; 43,0 (Dessur 32,6/Gelände 0/Springen 10,4)

2. Julianne Rorvik Gamlen (NOR) mit Boy Leanna; 49,2 (38,4/2,4/8,4)

3. Josepha Fischer (Chemnitz) mit Bell-A-Bon; 62,8 (34,4/13,6/14,8) Weitere Informationen unter www.strzegomhorsetrials.pl Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI2*-S) vom 6. bis 7. April in Frauenfeld/SUI

1. Anna-Katharina Vogel (Biessendorf) mit Quintana P; 28,10 (Dressur 28,10/Springen 0/Gelände 0)

2. Julia Stiefele (Metzingen) mit Chaterflai; 29,43 (25,83/0/3,60)

3. Joelle Bruni (SUI) mit Mathurin v/d Vogelszang; 31,16 (30,36/0/0,80) Weitere Informationen unter www.military-frauenfeld.ch