Michael Kölz will weg vom Makel des "ewigen Dritten"... (Foto: Kalle Frieler) Die Ziffer 3 müsste Michael Kölz inzwischen wie ein Fluch verfolgen. Der Profi aus Leisnig bei Leipzig war 2015 und 2016 Dritter der Deutschen Meisterschaft der Profis in Bad Oeynhausen, er war Dritter der Deutschen Meisterschaft in Balve 2018 und er ritt bisher schon dreimal einen Preis der Nationen für Deutschland – jetzt wäre die Zeit gekommen, sich von diesem Makel zu befreien. Jedenfalls war er zum Auftakt der deutschen Profimeisterschafdt in Bad Oeynhausen nicht Dritter,. sondern auf Cicero Erster in der ersten Qualifikation um den Titel vor Favorit Marco Kutscher auf Casalvaro und Martin Sterzenbach auf Balougraf. Titelverteidigerin Sandran Auffdarth wurde auf Landlord Siebte.