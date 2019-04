Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Championat der Berufsreiter Springen vom 11. bis 14. April in Bad Oeynhausen

Großer Preis

1. Philipp Schober (Rothenburg) mit Zandigo TS; 0/0/38,71

2. Hans-Thorben Rüder (Greven) mit Singu; 0/0/39,48

3. Laura Strehmel (Neustadt) mit Arctos 4; 0/0/42,27



Finale Deutsches Championat der Berufsreiter

Gold: Martin Sterzenbach (Gahlen); 0/30,61 (im Stechen)

Silber: Sandra Auffarth (Ganderkesee); 4/32,50 (im Stechen)

Bronze: Michael Kölz (Leisnig); 8 Weitere Informationen unter www.rv-badoeynhausen.de Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI2*-S/CCI3*-S) vom 11. bis 14. April in Kreuth

CCI3*-S

1. Julia Krajewski (Warendorf) mit Samourai du Thot; 24,5 (Dressur 18,5/Gelände 2/Springen 4)

2. Ingrid Klimke (Münster) mit Asha P; 26,4 (20,0/6,4/0)

3. Christoph Wahler (Warendorf) mit Carjatan S; 32,6 (20,6/8/4)



CCI2*-S

1. Lara de Liedekerke-Meier (BEL) mit QC Chica Leena; 30,6 (Dressur 28,6/Gelände 2,2/Springen 0,8)

2. Ben Leuwer (Heidmühlen) mit Quasi Cool; 31,1 (30,7/0,4/0)

3. Kai-Steffen Meier (Deutschland) mit Amazing Prince TSF; 31,8 (29,4/2,4/0) Weitere Informationen unter www.reitverein-kreuth.de Internationales Fahrturnier (CAI2*-H1/CAI2*-H2/CAI2*-P4) vom 11. bis 14. April in Wettringen

Kombinierte Wertung Einspänner Pferde

1. Claudia Lauterbach (Dillenburg); 111,95 (Dressur 46,73/Marathon 65,22/Hindernisfahren 0)

2. Dieter Lauterbach (Dillenburg); 113,37 (51,27/62,10/0)

3. Marie Tischer (Neu-Isenburg); 114,77 (45,63/69,14/0)



Kombinierte Wertung Zweispänner Pferde

1. Anna Sandmann (Lähden); 117,21 (Dressur 44,78/Marathon 69,43/Hindernisfahren 3)

2. Dennis Schneiders (Petershagen); 118,92 (52,44/66,48/0)

3. Anna Sandmann (Lähden); 122,99 (45,45/74,54/3)



Kombinierte Wertung Vierspänner Ponys

1. Michael Bügener (Gronau); 133,49 (Dressur 53,66/Marathon 74,72/Hindernisfahren 5,11)

2. Sven Kneifel (Wunstorf); 134,46 (52,22/78,26/3,98)

3. Thomas van Dyck (BEL); 142,60 (61,43/75,17/6) Weitere Informationen unter www.turnierdienst-brinkmann.de Internationales Springturnier (CSI5*/GCT) vom 11. bis 14. April in Mexiko/MEX Global Champions Tour

Großer Preis

1. Jerome Guery (BEL) mit Quel Homme de Hus; 0/0/39,57

2. Abdel Said (EGY) mit Venise du Reverdy; 0/0/40,53

3. Harrie Smolders (NED) mit Don VHP Z N.O.P.; 0/0/40,74

…

7. Daniel Deusser (Deutschland) mit Calisto Blue; 0/0/43,29 Weitere Informationen unter www.oxersport.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 11. bis 14. April in Kronenberg/NED

Großer Preis

1. Katrin Eckermann (Sassenberg) mit F.C. Okarla; 0/0/47,67

2. Harm Lahde (Hesslingen) mit Larry 210; 0/0/48,31

3. Barbara Schnieper (SUI) mit Cicero F; 0/0/49,19 Weitere Informationen unter www.peelbergen.eu Internationales Springturnier (CSI3*/U25) vom 11. bis 14. April in Lanaken/BEL

Großer Preis

1. Penelope Leprevost (FRA) mit Gfe Excalibur de La Tour Vidal; 0/0/42,63

2. Niklas Betz (Kirkel) mit Contan 2; 0/0/42,88

3. Dries Dekkers (BEL) mit D&J Havanna; 0/6/53,97



Großer Preis U25

1. Louis Le Grelle (BEL) mit Leicester; 0/0/48,38

2. Gilles Thomas (BEL) mit Conaro; 0/4/45,87

3. Mikaela Gustaphson (SWE) mit Carl 47; 0/4/52,95

…

5. Joanna Assenmacher (Bedburg) mit X Faktor; 0/7/58,85 Weitere Informationen unter www.zangersheide.com Internationales Dressurturnier (CDI4*/P) vom 12. bis 14. April in Ebreichsdorf/AUT

Grand Prix

1. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Showtime FRH; 76,870 Prozent

2. Benjamin Werndl (Tuntenhausen) mit Famoso OLD; 74,326

3. Victoria Max-Theurer (AUT) mit Benaglio; 72,478



Grand Prix Special

1. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Showtime FRH; 81,021 Prozent

2. Benjamin Werndl (Tuntenhausen) mit Famoso OLD; 75,170

3. Henri Ruoste (FIN) mit Rossetti; 73,128



Grand Prix

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Zaire-E; 75,826 Prozent

2. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Pathetique; 74,130

3. Victoria Max-Theurer (AUT) mit Fackeltanz OLD; 72,217



Grand Prix Kür

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Zaire-E; 82,250 Prozent

2. Victoria Max-Theurer (AUT) mit Fackeltanz OLD; 76,475

3. Christian Schumach (AUT) mit Sinclair Jason; 74,925 Weitere Informationen unter www.cdi-lakearena.at Internationales Dressurturnier (CDI3*/Y/J/U25/P) vom 10. bis 14. April in Nieuw en Sint Joosland/NED

Grand Prix

1. Malin Wahlkamp-Nilsson (SWE) mit Eddieni; 72,043 Prozent

2. Laurence Roos (BEL) mit Fil Rouge; 71,587

3. Marlies van Baalen (NED) mit Ben Johnson; 71,217

…

9. Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Santiano ; 68,826



Grand Prix Kür

1. Marlies van Baalen (NED) mit Ben Johnson; 77,025 Prozent

2. Danielle Heijkoop (NED) mit Badari; 74,450

3. Thamar Zweistra (NED) mit Hexagon’s Double Dutch; 73,835

…

6. Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Santiano; 71,250



Grand Prix Special

1. Malin Wahlkamp-Nilsson (SWE) mit Eddieni; 73,574 Prozent

2. Laurence Roos (BEL) mit Fil Rouge; 71,553

3. Jordi Domingo Coll (ESP) mit Sonata DSH; 69,319

…

11. Jana Kun (Aachen) mit Larry Labond; 64,298



Grand Prix U25

1. Jasmien de Koeyer (NED) mit Esperanza; 73,821 Prozent

2. Jeanine Nieuwenhuis (NED) mit TC Athene; 71,513

3. Lisanne Zoutendijk (NED) mit Kostendrukkers Watteau; 69,590

…

6. Bianca Nowag (Ostbevern) mit Sir Hohenstein; 68,974



Grand Prix Kür U25

1. Jeanine Nieuwenhuis (NED) mit TC Athene; 74,725 Prozent

2. Jasmien de Koeyer (NED) mit Esperanza; 74,625

3. Emma Jonsson (SWE) mit Donizetti 39; 72,325

…

5. Bianca Nowag (Ostbevern) mit Luciano 263; 69,250



Pony Team

1. Floor van der Kuijl (NED) mit Champ of Daily; 71,095 Prozent

2. Evi van Rooij (NED) mit King Stayerhof’s Jango; 71,095

3. Morgan Walraven (NED) mit Devill’s Kiss Naoni; 70,619

…

10. Felicia Nissen (Osnabrück) mit FS Daddy‘ Starlight; 68,571



Pony Individual

1. Robin Heiden (NED) mit Colourfull Cannonball; 71,396 Prozent

2. Lara van Nek (NED) mit Baumann‘s Despino; 70,676

3. Sophia Winther Andersen (DEN) mit Der Harlekin B; 70,000

…

9. Felicia Nissen (Osnabrück) mit FS Daddy’s Starlight; 68,198



Pony Kür

1. Micky Schelstraete (NED) mit Elin’s Noncisdador; 74,950 Prozent

2. Evi van Rooij (NED) mit King Stayerhof’s Jango; 73,992

3. Lilli van den Hoogen (NED) mit Martinez Candyman; 73,367

…

18. Felicia Nissen (Osnabrück) mit FS Daddy’s Starlight; 50,083



Junior Team

1. Laura Jarlkvist Rasmussen (DEN) mit Aatoftens Dornier; 71,869 Prozent

2. Micky Schelstraete (NED) mit Grand-Charmeur; 71,364

3. Elisabeth von Wulffen (München) mit Babylon 26; 71,212



Junior Individual

1. Marten Luiten (NED) mit Fynona; 72,892 Prozent

2. Micky Schelstraete (NED) mit Grand-Charmeur; 72,745

3. Elisabeth von Wulffen (München) mit Babylon 26; 72,598



Junior Kür

1. Marten Luiten (NED) mit Fynona; 77,083 Prozent

2. Anders Uve Sjobeck Hoeck (DEN) mit Blue Hors Zwobber; 75,208

3. Amber van den Stehen (BEL) mit Fame; 74,583

…

5. Elisabeth von Wulffen (München) mit Dancing World; 73,792 Weitere Informationen unter www.cdizeelandoutdoor.nl Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S) vom 12. bis 14. April in Burnham Market/GBR

CCI4*-S

1. Oliver Townend (GBR) mit Cillnabradden Evo; 21,3 (Dressur 21,3/Gelände 0/Springen 0)

2. Laura Collett (GBR) mit London 52; 26,3 (23,1/3,2/0)

3. Jörn Warner (Düsseldorf) mit Vicco Pop; 26,9 (26,5/0,4/0) Weitere Informationen unter www.musketeer.co.uk Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S) vom 13. bis 14. April in Vairano Vidigulfo/ITA

CCI4*-S

1. Nicolas Touzaint (FRA) mit Vendee Globe’Jac HDC; 28,90 (Dressur 28,90/Springen 0/Gelände 0)

2. Robin Godel (SUI) mit Grandeuer de Lully CH; 30,60 (30,60/0/0)

3. Nicolas Touzaint (FRA) mit Absolut Gold; 35,10 (29,5/0/5,60)

…

24. Falk-Filip-Finn Westerich (Ruppertshofen) mit FBW Gina K; 70,80 (34,80/8/28,00) Weitere Informationen unter www.vairanocic.it